Jeličić: Lokomotiva je bolja momčad od Hajduka

Iznenađenje kola, a i mjeseca, poraz je Dinama od Lokomotive 2:1. Momčad Marija Kovačevića tako je propustila održati tri boda prednosti ispred Hajduka i upisala je već drugi poraz ove sezone.

'Sve čestitke Lokomotivi; treneru i igračima. Nakon utakmice Hajduka i Lokomotive rekao sam da je Lokomotiva bolja momčad od Hajduka i to se i večeras vidjelo. Njihov trener je rekao da će pobijediti Dinamo i to je napravio. Nikica Jelavić je mlad trener, ali ima veliko igračko iskustvo i to prenosi na svoje igrače', rekao je Jeličić i dodao:

'On je prije sezone sjeo i razgovarao sa starijim igračima, rekao im je da su najvažniji i ti stariji igrači vode momčad i onda je mladima lakše odrastati. Nikica je mlad trener i sad će se protivnici već vjerojatno adaptirati na njihovu igru pa će se morati prilagođavati i oni. Ovo je bila jako slična utakmica onoj Dinama i Gorice. Branili su se i obranili i apsolutno sve čestitke'.