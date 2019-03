Izbornik Zlatko Dalić 'prelomio'; ovo je momčad koja će večeras istrčati na Maksimiru

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u 20.45 sati na Maksimiru protiv Azerbajdžana započinje ciklus kvalifikacija za plasman na Euro 2020. godine. Izbornik Zlatko Dalić susreo se s velikim problemima zbog brojnih ozljeda, suspenzija i loše forme nekih naših reprezentativaca. No, na kraju je odabrao jedanaestoricu koja će započeti večerašnji meč

Čini se kako je izbornik u suradnji sa svojim pomoćnicima Olićem, Ladićem i Mrmićem na kraju ipak odlučio na golu ostaviti nominalno prvog golmana te će protiv Azerbajdžana Lovre Kalinić stati 'na crtu'. U obrani je standardni Domagoj Vida , a uz njega će na stoperu zaigrati i Duje Ćaleta-Car . Najveći problem činili su bekovi, no sada će desni bok 'pokrpati' Josip Brekalo , dok će po lijevoj strani ordinirati Borna Barišić . Ispred njih će na lijevoj strani napada biti Ante Rebić, a desno Ivan Perišić . Tu barem dileme nije bilo...

Pa ti sad složi momčad... I mirno spavaj... No, sreća u nesreći je da počinjemo s nedoraslim Azerbajdžanom koji teško da može zaprijetiti na Maksimiru. Zato je Zlatko Dalić uzeo malo vremena i pokušao 'iskemijati' sastav za ovu utakmicu.

Zadnji vezni će biti Marcelo Brozović, uz njega će u veznome redu ordinirati kapetan Luka Modrić i Ivan Rakitić. I to je bilo očekivano, kao i to da će Andrej Kramarić biti u špici napada.

S obzirom na to da je Rebić imao problema s koljenom moguće je da priliku na desnoj strani dobije Nikola Vlašić. On je svojim igrama u moskovskom CSKA i mladoj reprezentaciji to definitivno i zaslužio. Moguća je još jedna varijanta, ona da na desnom beku umjesto Brekala, koji sigurno taj zadatak može kvalitetno odraditi, uskoči Karlo Bartolec.