POTPIS 20-GODIŠNJAKA

Hrvatski menadžer odradio jedan od najvećih Milanovih transfera ovog ljeta

S.Š.

16.08.2025 u 14:31

Zachary Athekame (lijevo)
Zachary Athekame (lijevo) Izvor: EPA / Autor: Robert Ghement
Bionic
Reading

Još je tjedan dana do početka prvenstva u najjačem rangu talijanskog nogometa, a klubovi odrađuju zadnje kupovine

S velikim ćemo zanimanjem ove sezone pratiti talijansku Serie A, jer uz 'stare Talijane', poput Marija Pašalića, Nikolu Vlašića, Marina Pongračića, Nikolu Moru, Domagoja Bradarića, Marka Roga, Ivana Smolčića, Tomu Bašića, u njoj će zaigrati i Martin Baturina, Matija Frigan, Petar Sučić te - najzvučnije ime Luka Modrić.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, koji je 13 godina bio igrač madridskog Reala, postao je igrač Milana, a njegov je potpis izazvao oduševljenje među navijačima Rossonera.

No, nije samo Modrić novi igrač milanskih crveno-crnih.

U petak je za klub sa San Sira potpisao i jedan od najboljih mladih desnih bekova Europe, 20-godišnji Švicarac Zachary Athekame, inače i reprezentativac ove zemlje.

Najveće zasluge za njegov dolazak u Milano, iako je imao pozive i iz brojnih drugih talijanskih klubova, pripadaju hrvatskom menadžeru Marku Naletiliću.

Zachary Athekame je u Milan stigao, kako piše Transfermarkt, za deset milijuna eura, te se očekuje čak da bude i prvi izbor Massimiliana Allegrija, ispred Španjolca Alexa Jimeneza.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
turci tvrde

turci tvrde

Dominik Livaković je na putu za Španjolsku?! Čeka se potvrda transfera
da čovjek ne povjeruje

da čovjek ne povjeruje

Ovo su sramotne brojke zbog kojih se Hajduk već 20 godina blamira u Europi i domovini
POTPIS 20-GODIŠNJAKA

POTPIS 20-GODIŠNJAKA

Hrvatski menadžer odradio jedan od najvećih Milanovih transfera ovog ljeta

najpopularnije

Još vijesti