Hrvatski menadžer odradio jedan od najvećih Milanovih transfera ovog ljeta

S velikim ćemo zanimanjem ove sezone pratiti talijansku Serie A, jer uz 'stare Talijane', poput Marija Pašalića, Nikolu Vlašića, Marina Pongračića, Nikolu Moru, Domagoja Bradarića, Marka Roga, Ivana Smolčića, Tomu Bašića, u njoj će zaigrati i Martin Baturina, Matija Frigan, Petar Sučić te - najzvučnije ime Luka Modrić.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, koji je 13 godina bio igrač madridskog Reala, postao je igrač Milana, a njegov je potpis izazvao oduševljenje među navijačima Rossonera.

No, nije samo Modrić novi igrač milanskih crveno-crnih.

U petak je za klub sa San Sira potpisao i jedan od najboljih mladih desnih bekova Europe, 20-godišnji Švicarac Zachary Athekame, inače i reprezentativac ove zemlje.

Najveće zasluge za njegov dolazak u Milano, iako je imao pozive i iz brojnih drugih talijanskih klubova, pripadaju hrvatskom menadžeru Marku Naletiliću.

Zachary Athekame je u Milan stigao, kako piše Transfermarkt, za deset milijuna eura, te se očekuje čak da bude i prvi izbor Massimiliana Allegrija, ispred Španjolca Alexa Jimeneza.