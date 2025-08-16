Ovo su sramotne brojke zbog kojih se Hajduk već 20 godina blamira u Europi i domovini

Hajduk je još jednom ostao bez nastupa u Europi, a time i bez svih prihoda koji prate nastupe u UEFA-inim natjecanjima – novčanih nagrada, punih stadiona, jačih sponzorskih ugovora, rasta vrijednosti igrača...

Dobar dio odgovora zašto Hajduk već 20 godina doslovno preživljava na marginama europskog nogometa krije se u brojkama koje razotkrivaju sav upravljački kaos u klubu u protekla dva desetljeća.

Naime, otkako je Hajduk posljednji put bio prvak, a bilo je to 2005. godine, dakle u zadnjih 20 godina, klub je promijenio čak:

13 predsjednika

17 sportskih direktora

33 trenera

Jednostavnom matematikom dolazimo do zastrašujućih činjenica - 'životni vijek' predsjednika Hajduka je tek malo više od godine i pol (18 i pol mjeseci!), a sportskim direktorima je vrijeme 'preživljavanja' na Poljudu tek 14 mjeseci.

Treneri? Oni su doslovno 'topovsko meso', veće su im šanse da će duže poživjeti negdje na prvoj liniji fronte u Ukrajini (s bilo koje strane!) nego da dođu na Poljud. Jer trener Hajduka, u prosjeku u svom mandatu, ima samo sedam mjeseci života!