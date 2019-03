Modrić i Dalić složni; Azerbajdžanu se crno piše jer Hrvatska će igrati kao da je utakmica Svjetskog prvenstva

Dan uoči prve utakmice kvalifikacija za plasman na Europsko nogometno prvenstvo 2020. godine koju Hrvatska na Maksimiru igra s Azerbajdžanom (Četvrtak, 21. ožujka, 20.45 sati) susret su najavili izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić

'Azerbajdžan je nezgodna ekipa, mogu biti nezgodni ako ne uđemo onako kako bismo to trebali napraviti. Početak je novih kvalifikacija, važna je to utakmica i sigurno očekujem više onaj Azerbajdžan s kakvim smo igrali u Bakuu nego ovdje', rekao je Luka Modrić i dodao: 'Poznati su kao borbena ekipa i da se nikad ne predaju i ako ne budemo pravi, mogu nam stvoriti probleme. No vjerujem da ćemo se uz veliku podršku navijača pokazati, otvoriti kvalifikacije na najbolji mogući način s pobjedom.'

Slično razmišlja i izbornik Zlatko Dalić, opuštanja ne smije biti! 'Ulazimo u utakmicu kao da igramo na SP-u. Nema laganih protivnika, nikoga tako nećemo doživljavati, moramo biti maksimalno ozbiljni za pravi rezultat', započeo je Dalić i nastavio: 'Analizirali smo njihove utakmice u Ligi nacija, iako sada je došao novi izbornik pa je nešto sigurno novo. No uvijek ponavljam, sve ovisi o nama. Kako se postavimo, tako će biti. Naš protivnik dolazi na Maksimir po što bolji rezultat kroz defenzivu i kontranapade. Mi na to moramo biti spremni, znati odgovoriti, no najbitnije je da budemo strpljivi i igramo na tri boda, da ne srljamo ako nismo dali gol u petoj minuti. Bit će to lijepa večer i nadam se pobjedi.' Na klupi Azerbajdžana ponovno sjedi hrvatski stručnjak...

'Ja bih bio sretniji da je neki drugi trener nego da je baš Hrvat. Nikolu Jurčevića cijenim kao trenera i kao stručnjaka i sigurno će nam otežati posao, zna sve igrače, bio je ovdje dugo pomoćnik. Mi nemamo što od njega sakriti, bilo bi bolje da je netko drugi', iskren je Zlatko Dalić koji i nije želio otkriti najveću dilemu, tko će biti prvi golman - Kalinić ili Livaković. 'Znate moju praksu da ne govorim sastav, sve smo dileme riješili, igrači znaju sastav, sve znamo, no dopustite da otkrijem tek sutra', ostao je 'zakopčan' hrvatski izbornik koji za pripremu utakmice s Azerbajdžanom nije imao puno vremena. 'Istina, nismo imali puno vremena pripremati momčad, samo dva prava treninga... No, nema neke velike potrebe za to, mi smo viceprvaci svijeta, ali protivnika respektiramo. Morat ćemo malo promijeniti način igre u odnosu na SP, sad će posjed lopte biti na našoj strani, dominacija, kontrola u igri, ali mi nemamo nikakvog straha, moramo biti onakvi kao na SP-u, odgovorni, ozbiljni i dati sve od sebe, imamo i tešku utakmicu u Budimpešti za tri dana. Mi hoćemo proći ovu grupu bez velikog stresa, neće biti lako, ali u to vjerujemo', optimističan je Zlatko Dalić.