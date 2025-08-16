Argentinsko čudo ovim potezom oduševilo Pereza i navijače Reala: 'Nitko nikad nešto slično nije napravio'

Franco Mastantuono, veliki talent argentinskog nogometa, od ovog je ljeta i službeno igrač Real Madrida.
Nakon službenog predstavljanja u Valdebebasu, mladić iz Azula odradio je i prvi trening s novim suigračima.
No, pažnju javnosti privukao je jedan detalj koji je otkriven tek naknadno – Mastantuono je osobno darovao predsjedniku Florentinu Pérezu dres Reala s posebnom posvetom. Na bijeloj majici ispisao je: ‘Za mog dragog predsjednika, hvala na povjerenju’. Fotografija i snimka tog trenutka ubrzo su preplavile društvene mreže, a navijači su s oduševljenjem komentirali gestu mladog Argentinca. Španjolski mediji ističu da tako nešto nikad nije napravio niti jedan igrač Reala.
Mastantuono je na predstavljanju naglasio koliko mu znači prilika da zaigra za, kako je sam rekao, ‘najveći klub na svijetu’. Posebno se zahvalio Florentinu Pérezu te njegovim najbližim suradnicima Joséu Ángelu Sánchezu i Juniju Calafatu, ljudima koji su imali ključnu ulogu u njegovu dolasku.
Mladi veznjak pridružio se Realu tek nakon što je 14. kolovoza navršio 18 godina, jer FIFA ne dopušta nastupe stranih maloljetnika izvan Europske unije. Posljednji put zaigrao je u dresu River Platea na Svjetskom klupskom prvenstvu, a protekla dva tjedna individualno se pripremao u Španjolskoj pod nadzorom trenera Xabija Alonsa i njegova stožera.
Predsjednik Reala nije skrivao ponos na dolasku mladog Argentinca. ‘Danas je još jedan od onih dana ispunjenih posebnim emocijama za sve koji osjećamo strast prema Real Madridu. U naš klub stigao je jedan od najvećih talenata koji su se pojavili u svijetu nogometa posljednjih godina’, rekao je Pérez.
Posebno se obratio Mastantuonovoj obitelji koja je bila uz njega na predstavljanju: ‘Morao si čekati punih 18 godina kako bi obukao dres najvoljenijeg, najcjenjenijeg i najtrofejnijeg kluba na svijetu. Danas je jedan od najvažnijih dana u tvom životu, ali i u životu tvoje obitelji – roditelja i braće – jer oni znaju koliko si se borio da dođeš do ovoga trenutka.’
Pérez je pritom podsjetio i na posebnu povezanost Reala i River Platea, što je dodatno naglasio i predsjednik argentinskog velikana, zahvalivši se španjolskom klubu na korektnoj suradnji.