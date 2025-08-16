Argentinsko čudo ovim potezom oduševilo Pereza i navijače Reala: 'Nitko nikad nešto slično nije napravio'

Nakon službenog predstavljanja u Valdebebasu, mladić iz Azula odradio je i prvi trening s novim suigračima.

No, pažnju javnosti privukao je jedan detalj koji je otkriven tek naknadno – Mastantuono je osobno darovao predsjedniku Florentinu Pérezu dres Reala s posebnom posvetom. Na bijeloj majici ispisao je: ‘Za mog dragog predsjednika, hvala na povjerenju’. Fotografija i snimka tog trenutka ubrzo su preplavile društvene mreže, a navijači su s oduševljenjem komentirali gestu mladog Argentinca. Španjolski mediji ističu da tako nešto nikad nije napravio niti jedan igrač Reala.

Mastantuono je na predstavljanju naglasio koliko mu znači prilika da zaigra za, kako je sam rekao, ‘najveći klub na svijetu’. Posebno se zahvalio Florentinu Pérezu te njegovim najbližim suradnicima Joséu Ángelu Sánchezu i Juniju Calafatu, ljudima koji su imali ključnu ulogu u njegovu dolasku.