Ivano Balić napokon objasnio zašto se vratio u hrvatsku reprezentaciju, a jako zanimljiv odgovor dao je na pitanje želi li uskoro postati izbornik

Legendarni hrvatski rukometaš Ivano Balić obratio se medijima nakon što je i službeno imenovan pomoćnikom izbornika seniorske reprezentacije Hrvoja Horvata

Za mnoge je bilo veliko iznenađenje što se Ivano Balić odlučio za ovaj korak i tako brzo se vratiti na klupu reprezentacije gdje je imao kratku epizodu kada je pomoćnik Željku Babiću. No, nova funkcija u ovom trenutku za njega je novi izazov…

'Crvena mi je najdraža boja pa se njoj uviek vraćam. Ovo je za mene neka nova uloga, Cveba (izbornik) i ja smo puno razgovarali, pričamo istim jezikom i tu ne bi trebalo imati puno problema. Puno je mladih igrača, trebat će nam više vremena i više rada. Mislim da će sve doći na svoje. Vratio sam se jer je rukomet moj život. Cilj je unaprijediti cjelokupnu igru. Hrvatska ima potencijala i možemo to napraviti. Kroz karijeru sam uvijek pomagao mladima i to mi je izazov, ispunjava me i smatram da mogu pomoći', kazao je Balić dodavši:

'Nemam ambicije biti izbornik, tu sam da pomognem Horvatu. Cilj je da reprezentacija napreduje i to iz dana u dan. Dosad sam gledao utakmice kao navijač. U Francuskoj smo bili bolji nego u Egiptu, ali ne bih se vraćao u prošlost. Trebamo se okrenuti budućnosti', dodao je Balić koji je rekao i nekoliko riječi o igračima koji nedostaju.