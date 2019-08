Igor Bišćan uoči uzvrata protiv Genta upozorava svoje igrače: Moramo biti arogantniji

Nogometaši Rijeke u četvrtak (29. kolovoza, 20 sat, MAXtv, Arenasport 1) na Rujevici protiv Genta igraju uzvratnu utakmicu doigravanja za plasman u Europsku ligu. Prva je utamkica Belgiji završila pobjedom Genta 2:1...

'Oni su favoriti i to su pokazali, mi smo bez pokrića. No, rezultat je takav da ostavlja nadu za drugu utakmicu. Prvenstveno je jako bitno da na našem terenu igramo s više agresije, nego tamo i da budemo malo arogantni kako bi se izjednačila razina kvalitete', rekao je u najavi utakmice trener Rijeke Igor Bišćan i nastavio:

'Najljepše bi bilo zabiti gol u zadnjoj sekundi. Teško je predvidjeti u kojem smjeru može ići utakmica bez obzira na planove i želje. Moramo biti svjesni da je rezultat takav koji ostavlja utakmicu otvorenom bez obzira na to što se dogodilo na početku. Treba biti pametan u količini rizika s kojom ulaziš u takvu utakmicu. Bitno je da igramo s više energije i agresije, onda su naše šanse veće', razmišlja Igor Bišćan.

Slično je o sudaru s Gentom govorio i kapetan Rijeke Alex Gorgon.

'To su najljepše utakmice za nas. Nije to kao da igraš četiri puta protiv svakog u prvenstvu, nego protiv ekipe koju ne znaš tako dobro. Koncentriran si i želiš napraviti taj dodatni korak, jer nam svima to znači u klubu i oko njega. Moramo biti opušteni i uživati, bez presinga da moramo pobijediti, tada će biti sve u redu', zaključio je Gorgon.