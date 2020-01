Hrvatski reprezentativac ovom je odlukom izazvao euforiju u klubu, a posebno je sretan bio legendarni Steven Gerrard

Borna Barišić (27) stigao je u redove Glasgow Rangersa u ljeto 2018. godine. Potpisao je tada na četiri godine, a Osijek je na njegovom transferu zaradio oko dva i pol milijuna eura. Lijevi bek hrvatske reprezentacije uklopio se u momčad Rangersa, a svoje sjajne igre sada je 'naplatio' novim ugovorom

Prošle se sezone Borna Barišić samo zagrijavao, prilagođavao se škotskom nogometu, ali je u svakom trenutku imao podršku trenera Stevena Gerrarda . Znala je legenda Liverpoola kakvog je igrača kupio, baš je na njegovo insistiranje Borna i doveden u Glasgow, samo mu je trebalo dati malo vremena. To je jednostavno tako, majstor poput Gerrarda zna prepoznati klasu. A Borna je - baš prva klasa!

Dokazao je to ove sezone u kojoj je standardni član prvih 11 Rangersa, za koje je u 30 utakmica u svim natjecanjima čak 14 puta asistirao za gol suigračima, a stigao je uz sve to i dvaput zabiti!

Izborio je igrama u dresu škotskog velikana i povjerenje izbornika Zlatka Dalića te je sada standardni lijevi bek naše reprezentacije i teško da će mu netko uspjeti 'preuzeti' tu poziciju.

Uz sve to je igrama privukao pažnju i mnogi europskih klubova, Rangersi su navodno bili 'zatrpani' upitima i ponudama za Bornu Barišića. Zato su Steven Gerrard i čelnici kluba odlučili pod hitno reagirati te su našem reprezentativcu ponudili novi, 'podebljani' ugovor.

Naš je nogometaš u Glasgowu do sada zarađivao oko 750.000 eura na godinu, a ugovor mu je isticao u lipnju 2022. godine. Rangersi su mu ponudili novi ugovor do 2024. godine uz značajno povećanje plaće te bi Barišić sada - kako tvrde škotski mediji - trebao zarađivati oko 950.000 eura na godinu plus bonusi.