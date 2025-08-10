NE RAČUNAJU NA NJEGA

Jedan od najplaćenijih dinamovaca odbio dvije ponude

N.M.

10.08.2025 u 11:07

Momčad Dinama
Momčad Dinama Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Bionic
Reading

Dinamo je za ovo ljeto vjerojatno završio s dolascima te će do kraja prijelaznog roka popunjavati rubriku odlasci.

Pod palicom Zvonimira Bobana, na Maksimiru je napravljena velika rekonstrukcija momčadi. 'Novi' Dinamo je uspješno krenuo u SHNL sezonu s dvije pobjede u isto toliko utakmica.

vezane vijesti

Jedan od igrača na koje se više ne računa je stoper Dino Perić (30). On je prošle sezone odigrao tek četiri minute, a godišnja plaća mu iznosi 600 tisuća eura. Problemi s ozljedama su Perića stavili van pogona posljednjih nekoliko sezona te je nekoć reprezentativni stoper stigao do margina momčadi.

Kako javljaju Sportske novosti, za Perićeve usluge su se ranije ovog ljeta zanimali Istra i Slaven Belupo. On nije htio razgovarati o novom klubu dok se u potpunosti ne oporavi, a sada je dojam da će ostati na Maksimiru.

Perić želi ostati u Dinamu i boriti se za poziciju. Koliko je realno da u tome uspije s ogromnom konkurencijom, ostaje za vidjeti.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NE RAČUNAJU NA NJEGA

NE RAČUNAJU NA NJEGA

Jedan od najplaćenijih dinamovaca odbio dvije ponude
PREKO NOĆI

PREKO NOĆI

Stoper Dinama postao najskuplji igrač u povijesti SHNL-a: Evo o čemu se radi
PRIJATELJSKI SUSRET

PRIJATELJSKI SUSRET

Hrvatski drugoligaš remizirao s Jurićevom Atalantom

najpopularnije

Još vijesti