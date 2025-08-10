Jedan od najplaćenijih dinamovaca odbio dvije ponude

Pod palicom Zvonimira Bobana , na Maksimiru je napravljena velika rekonstrukcija momčadi. 'Novi' Dinamo je uspješno krenuo u SHNL sezonu s dvije pobjede u isto toliko utakmica.

Jedan od igrača na koje se više ne računa je stoper Dino Perić (30). On je prošle sezone odigrao tek četiri minute, a godišnja plaća mu iznosi 600 tisuća eura. Problemi s ozljedama su Perića stavili van pogona posljednjih nekoliko sezona te je nekoć reprezentativni stoper stigao do margina momčadi.

Kako javljaju Sportske novosti, za Perićeve usluge su se ranije ovog ljeta zanimali Istra i Slaven Belupo. On nije htio razgovarati o novom klubu dok se u potpunosti ne oporavi, a sada je dojam da će ostati na Maksimiru.

Perić želi ostati u Dinamu i boriti se za poziciju. Koliko je realno da u tome uspije s ogromnom konkurencijom, ostaje za vidjeti.