Hrvatska protiv Brazila i Kolumbije ne igra samo za formu: Evo koliko će zaraditi

Vatreni će protiv Kolumbije i Brazila odraditi ključne provjere prije Mundijala, jer nakon američke turneje ostaju još samo dvije pripremne utakmice u lipnju, protiv Belgije i Slovenije, prije prvog velikog ispita protiv Engleske.

No, iza kulisa krije se i važna poslovna priča.

Hrvatski nogometni savez za ovaj će mini-turnir, pišu SN, inkasirati milijun dolara fiksno, uz dodatni prihod od prodaje ulaznica. U Savezu ističu kako je riječ o znatno boljem poslu nego ranijih godina, posebno u usporedbi s 2018., kada je za slične utakmice zarađeno 400.000 dolara - i to ne u potpunosti.

Tada je dio iznosa izgubljen zbog kazne organizatora, jer u jednoj od utakmica nisu nastupili Luka Modrić i još nekoliko ključnih igrača. Savez je zbog toga morao platiti penal od 100.000 dolara.

Današnja situacija ipak je drugačija.

Iako je Hrvatska posljednjih godina rezultatski u samom svjetskom vrhu, financijski rejting i dalje ne prati u potpunosti sportske uspjehe. Najveće svjetske reprezentacije poput Brazila, Argentine ili Engleske za ovakve utakmice zarađuju višestruko više.

Primjerice, kada igraju Brazil i Argentina, obje reprezentacije mogu zaraditi i do šest milijuna eura po susretu. Argentina trenutačno prednjači s početnom cijenom od oko pet milijuna dolara po utakmici, dok Brazil protiv slabijih protivnika inkasira između dva i četiri milijuna eura.

Europske reprezentacije, poput Francuske, imaju nešto skromnije iznose, ali i manje prilika za prijateljske utakmice zbog zgusnutog kalendara.

U tom kontekstu, prihod koji ostvaruje Hrvatski nogometni savez predstavlja važan dodatni izvor financiranja - pogotovo u godini velikog natjecanja.