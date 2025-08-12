Hrvatska ovo nije imala pet godina

Važnije od ulaska u playoff Europske lige, Rijeka je osigurala nastup u ligaškoj fazi Konferencijske lige. Tako će hrvatski prvak ove sezone odigrati još minimalno osam europskih utakmica.

Osim za Rijeku, to je veliki uspjeh i za hrvatski nogomet koji će nakon pet godina imati dva predstavnika u ligaškoj / grupnoj fazi. Posljednji put se to dogodilo 2020. kada su Dinamo i Rijeka oboje igrali u Europskoj ligi.

Podsjetimo, Dinamo je osigurao izravan plasman u Europsku ligu zbog visokog koeficijenta, dok je Rijeka sada minimalno u Konferencijskoj ligi. Njima se još može priključiti i Hajduk koji mora preskočiti još dvije stepenice. To bi bilo prvi put u povijesti da Hrvatska ima tri predstavnika.