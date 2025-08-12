VELIKI USPJEH

Hrvatska ovo nije imala pet godina

N.M.

12.08.2025 u 23:03

Dinamo - Rijeka
Dinamo - Rijeka Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
U uzvratnom susretu 3. pretkola Europske lige nogometaši Rijeke su u Dublinu svladali Shelbourne s 3:1 i prošli dalje s ukupnim rezultatom 4:3.

Važnije od ulaska u playoff Europske lige, Rijeka je osigurala nastup u ligaškoj fazi Konferencijske lige. Tako će hrvatski prvak ove sezone odigrati još minimalno osam europskih utakmica.

Osim za Rijeku, to je veliki uspjeh i za hrvatski nogomet koji će nakon pet godina imati dva predstavnika u ligaškoj / grupnoj fazi. Posljednji put se to dogodilo 2020. kada su Dinamo i Rijeka oboje igrali u Europskoj ligi.

Podsjetimo, Dinamo je osigurao izravan plasman u Europsku ligu zbog visokog koeficijenta, dok je Rijeka sada minimalno u Konferencijskoj ligi. Njima se još može priključiti i Hajduk koji mora preskočiti još dvije stepenice. To bi bilo prvi put u povijesti da Hrvatska ima tri predstavnika.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
INFARKTNA ZAVRŠNICA

Rijeka u ludoj utakmici izborila europsku jesen! Pogledajte čudesne golove Fruka i Dantasa

  • 90'

    GOOOOL! Rijeka ponovno vodi. Strijelac je Ante Oreč koji se iskupio za skrivljeni kazneni udarac i vjerojatno donio Rijeki prolazak

  • 86'

    Shelbourne je zabio. Zlomislić je pročitao namjeru Odubeka, ali mu je lopta prošla ispod ruke. Šteta

  • 83'

    Kazneni udarac za Shelbourne. Oreč je srušio Martina u kaznenom prostoru, a sudac se nije oglasio. Intervenirala je VAR sobu koja je pozvala suca da još jednom pogleda nakon čega je Marian Barbu promijenio odluku i pokazao na bijelu točku.

SHELBOURNE
1:3
RIJEKA
SHELBOURNE - RIJEKA

