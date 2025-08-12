JOŠ NE ZNA SUPARNIKA

Evo s kime Rijeka može igrati u playoffu Europske lige

N.M.

12.08.2025 u 22:50

Rijeka - Shelbourne
Rijeka - Shelbourne Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
Bionic
Reading

U dramatičnoj utakmici u Dublinu, Rijeka je izborila europsku jesen.

Nakon 1:2 poraza na Rujevici, Rijeka je u Irskoj s 3:1 svladala Shelbourne i tako ipak izborila prolazak u playoff Europske lige. Hrvatski prvak tamo i dalje ne zna protivnika.

Rijeka će u playoffu Europske lige igrati s boljim iz dvomeča grčkog PAOK-a i austrijskog Wolfsbergera. Tamo je PAOK veliki favorit, ali to u prvoj utakmici u Solunu nije pokazao, završilo je bez pogodaka.

Iako su Grci imali apsolutnu dominaciju u posjedu, nisu stigli do pogotka. Štoviše, bolje prilike za vodstvo imao je Wolfsberger. U uzvratu za sedam dana, Austrijanci će pred domaćim navijačima pokušati izboriti playoff Europske lige s puno boljim šansama nego što su bile prije prvog susreta.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
INFARKTNA ZAVRŠNICA

INFARKTNA ZAVRŠNICA

Rijeka u ludoj utakmici izborila europsku jesen! Pogledajte čudesne golove Fruka i Dantasa

  • 90'

    GOOOOL! Rijeka ponovno vodi. Strijelac je Ante Oreč koji se iskupio za skrivljeni kazneni udarac i vjerojatno donio Rijeki prolazak

  • 86'

    Shelbourne je zabio. Zlomislić je pročitao namjeru Odubeka, ali mu je lopta prošla ispod ruke. Šteta

  • 83'

    Kazneni udarac za Shelbourne. Oreč je srušio Martina u kaznenom prostoru, a sudac se nije oglasio. Intervenirala je VAR sobu koja je pozvala suca da još jednom pogleda nakon čega je Marian Barbu promijenio odluku i pokazao na bijelu točku.

SHELBOURNE
1:3
RIJEKA
SHELBOURNE - RIJEKA

SHELBOURNE - RIJEKA

Evo koliko je Rijeka zaradila prolaskom u drami u Irskoj
SAMO NA TPORTALU

SAMO NA TPORTALU

Pogledajte gol u 89. minuti koji je Rijeci donio milijune

