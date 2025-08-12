Evo s kime Rijeka može igrati u playoffu Europske lige

Nakon 1:2 poraza na Rujevici, Rijeka je u Irskoj s 3:1 svladala Shelbourne i tako ipak izborila prolazak u playoff Europske lige. Hrvatski prvak tamo i dalje ne zna protivnika.

Rijeka će u playoffu Europske lige igrati s boljim iz dvomeča grčkog PAOK-a i austrijskog Wolfsbergera. Tamo je PAOK veliki favorit, ali to u prvoj utakmici u Solunu nije pokazao, završilo je bez pogodaka.

Iako su Grci imali apsolutnu dominaciju u posjedu, nisu stigli do pogotka. Štoviše, bolje prilike za vodstvo imao je Wolfsberger. U uzvratu za sedam dana, Austrijanci će pred domaćim navijačima pokušati izboriti playoff Europske lige s puno boljim šansama nego što su bile prije prvog susreta.