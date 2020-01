Hrvatska je na startu EP-a pobijedila Crnu Goru; bilo je to 40 minuta mučenja i 20 minuta rukometne rapsodije

Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je EURO 2020 pobjedom u austrijskom Grazu protiv Crne Gore 27:21 (12:13) u dvoboju 1. kola A skupine...

Hrvatska je utakmicu, a i prvenstvo, započela s dva šuta Cindrića u gredu, prvi gol zabili smo u 5. minuti, a Crnogorci su poveli s 3:1. U 12. minuti naš ključni igrač u obrani Mandić zarađuje drugo isključenje, ali je proradio napad, pa u 19. minuti hrvatski igrači po prvi puta dolaze do prednosti od dva gola razlike (9:7). Ipak, izabranici Line Červara nisu uspjeli doći do osjetnije prednosti dokraja prvog dijela protiv upornih Crnogoraca, štoviše, crnogorski vratar Simić zaredao je s nekoliko obrana čistih 'zicera', pa Crnogorci mini-serijom 4:0 stižu do vodstva 13:11 na isteku poluvremena. Marić u zadnjoj sekundi prvog dijela pogađa, pa je Hrvatska na odmor otišla s zaostatkom 12:13.