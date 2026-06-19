Hrvati otkrili velike probleme BiH na ovom SP-u: 'To nije dovoljno za rezultat'

I u utakmici protiv Švicarske vidio se veliki fizički pad u redovima BiH. Stručni sukomentatori HRT-a smatraju da za to postoje dva razloga

Bosna i Hercegovina dočekala je Švicarsku u drugom kolu skupine B Svjetskog prvenstva u nogometu. Nakon što su obje reprezentacije odigrale 1:1 protiv Kanade, odnosno Katra, željele ostvariti i znatniji rezultatski iskorak kojim bi se približili plasmanu u drugi krug natjecanja. U tom je uspjela ipak Švicarska koja je zabila četiri pogotka, nakon što je na poluvremenu bile 0:0. Strijelci su bili Manzambi (74.' i 89.'), Vargas (84.') i Xhaka (90+7'). Ermin Mahmić je ublažio poraz u trećoj minuti sudačke nadoknade.

Fizički pad Kao i u prvoj utakmici, bio je vidljiv fizički pad Zmajeva, zbog kojeg su se vjerojatno i dogodile pogreške koje su usmjerile utakmicu na mlin Švicarske. Naime, prijelomni trenutak utakmice je bilo isključenje Tarika Muharemovića u 80. minuti. Potom je i u zadnjoj minuti susreta Švicarska dobila jedanaesterac. Stručni sukomentatori u HRT-ovoj emisiji Americana, Vedran Ješe i Darko Jozinović smatraju da BiH nema dovoljno širok i kvalitetan kadar za ovakvo natjecanje. "Švicarska ima širinu klupe, a BiH je nema. Upravo su ti igrači s klupe Švicarske donijeli preokret", ustvrdio je Darko Jozinović, dok je Vedran Ješe dodao: "Danas svaka ekipa ima 26 igrača, od toga 23-24 igrača koji su spremni biti u prvoj momčadi i to je presudilo".

BiH - Švicarska, SP, 18.6.2026. Izvor: EPA / Autor: CRISTOPHER TORRES







+34 BiH - Švicarska, SP, 18.6.2026. Izvor: EPA / Autor: CRISTOPHER TORRES