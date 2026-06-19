Hrvati otkrili velike probleme BiH na ovom SP-u: 'To nije dovoljno za rezultat'

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I u utakmici protiv Švicarske vidio se veliki fizički pad u redovima BiH. Stručni sukomentatori HRT-a smatraju da za to postoje dva razloga
Bosna i Hercegovina dočekala je Švicarsku u drugom kolu skupine B Svjetskog prvenstva u nogometu. Nakon što su obje reprezentacije odigrale 1:1 protiv Kanade, odnosno Katra, željele ostvariti i znatniji rezultatski iskorak kojim bi se približili plasmanu u drugi krug natjecanja.
U tom je uspjela ipak Švicarska koja je zabila četiri pogotka, nakon što je na poluvremenu bile 0:0. Strijelci su bili Manzambi (74.' i 89.'), Vargas (84.') i Xhaka (90+7'). Ermin Mahmić je ublažio poraz u trećoj minuti sudačke nadoknade.
Fizički pad
Kao i u prvoj utakmici, bio je vidljiv fizički pad Zmajeva, zbog kojeg su se vjerojatno i dogodile pogreške koje su usmjerile utakmicu na mlin Švicarske.
Naime, prijelomni trenutak utakmice je bilo isključenje Tarika Muharemovića u 80. minuti. Potom je i u zadnjoj minuti susreta Švicarska dobila jedanaesterac.
Stručni sukomentatori u HRT-ovoj emisiji Americana, Vedran Ješe i Darko Jozinović smatraju da BiH nema dovoljno širok i kvalitetan kadar za ovakvo natjecanje.
"Švicarska ima širinu klupe, a BiH je nema. Upravo su ti igrači s klupe Švicarske donijeli preokret", ustvrdio je Darko Jozinović, dok je Vedran Ješe dodao: "Danas svaka ekipa ima 26 igrača, od toga 23-24 igrača koji su spremni biti u prvoj momčadi i to je presudilo".
Nisu igrali velike utakmice
Jozinović je podcrtao i da mladim igračima BiH nedostaje velikih utakmica. Naime, samo Edin Džeko i Sead Kolašinac imaju iskustva igranja na SP-u.
"Momčadi su ušle u utakmicu u drugačijem raspoloženju. Švicarska nije bila zadovoljna remijem u prvom dvoboju, a BiH jest", dodao je Jozinović i nastavio:
"BiH širinu nema. Kvalitetu ima takvu kakvu ima, ali morat će proširiti bazu igrača. BiH je imala veliki fizički pad, nemaju ni iskustva iz ranijih natjecanja. Ta kvaliteta nije dovoljna da bi mogla donijeti rezultat", zaključio je Jozinović.