Hrvatski stručnjak o igraču koji je uništio BiH: 'Gledao sam ga, bio je jako dobar'

Johan Manzambi bio je glavno ime Švicarske u susretu protiv BiH. 20-godišnjak je postao najmlađi igrač te države koji je postigao dva pogotka na svjetskim prvenstvima

Bosna i Hercegovina dočekala je Švicarsku u drugom kolu skupine B Svjetskog prvenstva u nogometu. Nakon što su obje reprezentacije odigrale 1:1 protiv Kanade, odnosno Katra, željele ostvariti i znatniji rezultatski iskorak kojim bi se približili plasmanu u drugi krug natjecanja. U tom je uspjela ipak Švicarska koja je zabila četiri pogotka, nakon što je na poluvremenu bile 0:0. Strijelci su bili Manzambi (74.' i 89.'), Vargas (84.') i Xhaka (90+7'). Ermin Mahmić je ublažio poraz u trećoj minuti sudačke nadoknade.

Nazaustavljivi Manzambi Igrač utakmice je svakako bio 20-godišnji švicarski reprezentativac i igrač Freiburga, Johan Manzambi. O njemu je puno riječi bilo u HRT-ovoj emisiji Americana. Prvi pogodak je zabio Manzambi nakon što je Memić vratio loptu glavom na razinu jedanaesterca. "Samo da je prebacio na drugu stranu, otklonio bi opasnost. Ovako je doveo momčad u probleme", komentirao je Vedran Ješe dodajući da se u ovakvim situacijama lopta uvijek može odbiti na volej, što se i dogodilo.

Švicarski talent je zabio i gol na samom kraju 89. minute i time praktički otklonio svaku dvojbu o pobjedniku. Uz to, postao je najmlađi Švicarac ikad koji je zabio dva gola na SP-u.



Johan Manzambi's game by numbers vs. Bosnia & Herzegovina:



22 touches

5 touches in opp. box

4 take-ons attempted

2 shots

2 shots on target

2 goals



Record-breaker. 👏#FIFAWorldCup https://t.co/e0isbTP06x — Squawka (@Squawka) June 18, 2026