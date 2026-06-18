BiH mediji nakon teškog poraza: 'Zmajevi su se raspali za deset minuta'

Poraz je izazvao brojne reakcije u bosanskohercegovačkim medijima, a gotovo svi složni su oko jednog detalja – utakmica je prelomljena nakon isključenja Tarika Muharemovića.

Portal Klix.ba ističe kako je Bosna i Hercegovina do crvenog kartona bila ravnopravan suparnik te da konačnih 4:1 djeluje znatno teže od onoga što se događalo na terenu.

"Težak poraz Zmajeva nakon crvenog kartona" i "raspad u završnici" samo su neki od izraza kojima su opisali posljednjih petnaestak minuta susreta.

Sličan ton imao je i SportSport.ba, koji naglašava da je reprezentacija skupo platila vlastite pogreške. U analizi utakmice navode kako je Švicarska kaznila gotovo svaku ozbiljniju pogrešku bosanskohercegovačke obrane te da rezultat mora biti upozorenje uoči odlučujućeg dvoboja protiv Katara.

Dnevni avaz najveći je prostor posvetio riječima kapetana Edina Džeke, koji nakon utakmice nije tražio izgovore.

"Pričati je li poraz previsok ili nije nema smisla. Sve smo golove naivno primili", rekao je Džeko, priznajući kako će upravo gol-razlika možda igrati važnu ulogu u konačnom raspletu skupine.

Brojni komentatori u Bosni i Hercegovini ističu kako je momčad Sergeja Barbareza sve do završnice držala aktivan rezultat te da je poraz mogao biti znatno podnošljiviji. Međutim, četiri primljena pogotka ozbiljno su narušila gol-razliku, koja bi mogla postati ključna u borbi za drugo mjesto.

Na društvenim mrežama među navijačima prevladavaju tri poruke. Prva je da je crveni karton potpuno promijenio utakmicu. Druga da konačnih 4:1 ne prikazuje stvarni odnos snaga na terenu. Treća je da protiv Katara više nema prostora za kalkulacije.

Bosna i Hercegovina sada u posljednjem kolu mora tražiti pobjedu, a nakon poraza od Švicarske postalo je jasno da bi svaki novi kiks mogao značiti kraj sna o povijesnom plasmanu u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.