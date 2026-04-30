Hrvat iz Grčke će biti hit ljetnog prijelaznog roka: Bivšeg stopera Gorice žele četiri kluba

Krešimir Krizmanić (25) je u Grčku stigao bez odštete nakon 175 nastupa za Goricu, ali se vrlo brzo nametnuo i u novoj sredini.

U OFI-ju je postao standardan, redovito igra cijele utakmice i prometnuo se u jednog od najvažnijih igrača momčadi, što nije prošlo nezapaženo ni izvan Grčke. S OFI-jem ima ugovor do ljeta 2028. godine, a prema Transfermarktu vrijedi milijun eura.

Upravo zato ne čudi što ga se sve češće spominje kao jednog od igrača na koje bi tijekom ljeta trebalo posebno obratiti pozornost. Rudy Galetti naveo je da za Krešimira Krizmanića snažan interes pokazuju Panathinaikos, Levski Sofia, te ruski prvoligaši Lokomotiv Moskva i Krasnodar, uz napomenu da bi hrvatski stoper mogao biti jedno od imena koje će obilježiti tržište u idućim mjesecima.

Ono što dodatno diže njegovu vrijednost jest činjenica da je iza njega sezona u kojoj je potvrdio koliko može biti stabilan i pouzdan u kontinuitetu, a s OFI-jem je osvojio i grčki Kup.