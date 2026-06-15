Koeman dao bizarnu izjavu nakon kiksa, nizozemske legende ga brutalno napale

Oranje je poveo u 51. minuti golom Virgila van Dijka, no Japan je samo šest minuta kasnije odgovorio preko Keita Nakamure. Nizozemska je u 64. minuti ponovno stigla do prednosti, kada je pogodio Crysencio Summerville, ali ni to nije bilo dovoljno.

Kazna je stigla u 89. minuti. Daichi Kamada zabio je za 2:2 i donio Japanu velik bod, a Nizozemcima ostavio osjećaj da su ispustili utakmicu koju su morali dobiti.

Koeman: 'Mogu živjeti s ovim rezultatom'

Izbornik Ronald Koeman nakon utakmice nije želio dramatizirati. Iako je njegova momčad dvaput imala vodstvo, pokušao je smiriti ton nakon prvog kola.

'Mogu živjeti s 2:2 protiv Japana. Mislim da je to bila top utakmica', rekao je Koeman za NOS.

Takva izjava jasno pokazuje da nizozemski izbornik ne želi širiti paniku na početku turnira. Remi protiv Japana nije idealan start, ali nije ni rezultat koji zatvara vrata prolasku skupine.

Ipak, dojam je za Nizozemsku ostao neugodan. Kada dvaput vodiš, a drugi gol za izjednačenje primiš u 89. minuti, teško je govoriti samo o dobrom bodu. Posebno zato što su nizozemski mediji odmah istaknuli isti problem: Oranje nije znao sačuvati prednost.

NOS je utakmicu sažeo naslovom da je Nizozemska 'dvaput ispustila vodstvo', dok je Voetbal International kasno izjednačenje Japana opisao kao 'mokerslag', odnosno težak udarac za Oranje.

Analitičari kritizirali Koemanove zamjene

Nizozemski analitičari nisu bili ni približno blagi prema Koemanu kao što je on bio prema svojoj momčadi. VoetbalPrimeur prenosi da su Wim Kieft, Rafael van der Vaart i Pierre van Hooijdonk u emisiji NOS-a kritizirali njegove zamjene, posebno odluku da u završnici zaigra defenzivnije i makne gotovo svu brzinu iz momčadi.

Kieft je ocijenio da je rezultat razočaravajuć jer je Oranje kod vodstva 2:1 imao 'sve karte u svojim rukama'.

Van Hooijdonk je, pak, smatrao da je bilo čudno povući se tako rano ako iza toga nisu stajale ozljede ili umor. Drugim riječima, bivši nizozemski reprezentativci vidjeli su problem u tome što je Nizozemska, umjesto da traži treći gol i zatvori utakmicu, prepustila inicijativu Japanu.

A Japan je to znao iskoristiti.

Koemanova momčad imala je više lopte, imala je prednost i dvaput bila u situaciji kontrolirati utakmicu. No kako se približavao kraj, Japan je sve više vjerovao da može do povratka. Taj se pritisak isplatio u 89. minuti, kada je Kamada pogodio za konačnih 2:2.

Nizozemska tako nije izgubila i nastavila je veliki niz bez poraza u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva, koji traje još od 1994. godine. No taj podatak neće potpuno popraviti dojam.

Oranje je ostao neporažen, ali je propustio priliku mirno otvoriti turnir. A nakon reakcija nizozemskih medija i analitičara jasno je da se remi protiv Japana ne doživljava kao dobar rezultat, nego kao propuštena pobjeda.

Koeman može živjeti s 2:2. Pitanje je samo može li s tim jednako mirno živjeti nizozemska javnost.