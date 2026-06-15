De la Fuente otkrio stanje Yamala i Williamsa uoči prve utakmice na Svjetskom prvenstvu

Izbornik Luis de la Fuente potvrdio je da će i Lamine Yamal i Nico Williams biti na raspolaganju za prvu utakmicu protiv Zelenortskih Otoka, no nijedan od njih zasad nije spreman odigrati svih 90 minuta.

Obojica su propustila završnicu klupske sezone zbog ozljeda stražnje lože, a sve do posljednjih dana postojala je ozbiljna sumnja hoće li uopće biti spremni za otvaranje turnira.

Posebno se to odnosilo na Yamala, koji se ozlijedio krajem travnja tijekom Barcelonine pobjede protiv Celte Vigo. Zbog toga su mnogi očekivali da će 18-godišnji fenomen propustiti prvu utakmicu grupne faze te pokušati biti potpuno spreman za drugi susret protiv Saudijske Arabije.

No, De la Fuente je u nedjelju otkrio da je oporavak prošao bolje od očekivanog.

'Yamal je u odličnom stanju. Stigao je do razine fizičke spreme koju smo očekivali. Odlično je trenirao i svi igrači su nam na raspolaganju', rekao je španjolski izbornik.

Ipak, odmah je naglasio da Španjolska neće riskirati.

'Ne može igrati svih 90 minuta, ali može sudjelovati ako procijenimo da je to potrebno.'

Slična je situacija i s Nicom Williamsom.

Krilni napadač Athletic Bilbaa prošao je gotovo identičan proces oporavka kao Yamal, a dvojac je veći dio rehabilitacije proveo zajedno.

'Nico je u istoj situaciji kao Lamine. Može igrati ako utakmica to bude zahtijevala, ali nije predviđen za početni sastav', objasnio je De la Fuente.

To znači da će Španjolska protiv Zelenortskih Otoka vjerojatno krenuti bez dvojice igrača koji su posljednjih godina postali zaštitna lica njezina napada.

Njihova važnost za reprezentaciju teško se može precijeniti. Upravo su Yamal i Williams bili među ključnim igračima u pohodu Španjolske na naslov europskog prvaka 2024. godine, a od tada su dodatno napredovali.

Posebno se ističe Yamal, koji iza sebe ima još jednu spektakularnu sezonu u Barceloni. Mladi napadač upisao je čak 24 pogotka i 18 asistencija te pomogao katalonskom klubu osvojiti novi naslov prvaka Španjolske.

Ovog ljeta očekuje ga i prvi nastup na Svjetskom prvenstvu, što dodatno povećava zanimanje oko njegove fizičke spremnosti.

Za razliku od njega, Williams već ima iskustvo Mundijala. Bio je dio španjolske reprezentacije koja je nastupila na Svjetskom prvenstvu 2022., gdje je Španjolska zaustavljena u osmini finala.

Iako Španjolska protiv Zelenortskih Otoka neće moći računati na maksimalnu minutažu svojih najvećih napadačkih aduta, sama činjenica da su Yamal i Williams spremni za nastup predstavlja veliko olakšanje za De la Fuentea.

Turnir je dug, a Španjolci vjeruju da će upravo njih dvojica biti među ključnim igračima u borbi za naslov svjetskog prvaka.