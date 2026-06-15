Dok svi prate favorite, pred očima nam se odvija najveće iznenađenje Svjetskog prvenstva

Nakon uvodnih nastupa reprezentacija iz svih konfederacija, jedina koja još uvijek ne zna za poraz jest Azijska nogometna konfederacija (AFC).

Azijske reprezentacije dosad su upisale dvije pobjede i dva remija, što znači da su kroz prva četiri nastupa ostale neporažene. Nijedna druga kontinentalna konfederacija ne može se pohvaliti takvim učinkom. Južna Koreja je slavila protiv Češke, Katar je remizirao sa Švicarskom, Australija je slavila protiv Turske, dok je Japan remizirao s Nizozemskom.

Iako se azijski nogomet posljednjih desetljeća kontinuirano razvija, rijetko se događa da upravo Azija nakon prvih utakmica bude jedina bez poraza na najvećoj nogometnoj pozornici.

Dok su neke reprezentacije, pogotovo one iz Europe, upisale neočekivane kikseve ili poraze, azijske momčadi pokazale su disciplinu, organiziranost i natjecateljsku zrelost. U utakmicama protiv kvalitetnih protivnika nisu se zadovoljile samo obranom, nego su pokazale i ambiciju u napadu.