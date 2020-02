Hrvač Dominik Etlinger cijeli je život podredio jednom cilju, a za sve je zaslužan njegov pokojni otac: Mi ljudi nismo svjesni toga koliko smo snažni

Hrvatski reprezentativac Dominik Etlinger kao klinac se sasvim slučajno prebacio iz nogometa, koji je trenirao četiri godine, na hrvanje. Kaže kako je to bila 'klasična ljubav na prvi pogled', a ubrzo su stigli i prvi rezultati. Nakon što se dokazao kao jedan od najboljih boraca u Europi u svojoj kategoriji Dominik ispred sebe ima novi cilj i baš sve je podredio tome - osvojiti olimpijsku medalju. Nakon toga spreman je okušati se i u MMA svijetu

Za sebe danas kaže da je ponosni član Hrvačkog kluba Lokomotiva, kluba u kojem je ponikao i za koji kaže 'da mu je sjajno u njemu'. On i reprezentativni sparing partner Ivan Lizatović tjeraju jedan drugog do krajnjih granica.

'Hrvanje kao sport i svaki odrađeni trening u potpunosti me ispunjavaju. Tek nakon odrađenog treninga na strunjači ili u teretani, kada znam da sam napravio nešto korisno, mogu mirno leći u krevet.'

Ubrzo mu je hrvanje postalo doručak, ručak i večera. Čak i više od toga. Vrlo brzo se pokazalo da je to sport za njega, što dokazuju titule prvaka Europe i viceprvaka svijeta u kadetskom i juniorskom uzrastu. Tada je bilo jasno da je ovaj iznimno snažan dječak predodređen za velike stvari.

'Otišao sam s nogometa, koji sam trenirao četiri godine, na hrvački trening kada sam imao 10 godina i od tada me nogomet još nije vidio…'

No hrvanje, sport koji mu je bio predodređen, zapravo mu oduzima veći dio dana. Kada je iz znatiželje došao na prvi trening, bila je to 'klasična ljubav na prvi pogled', ispričao nam je Dominik.

'Kao klinac sam trenirao nogomet jer me pokojni tata upisao u NK Zagreb. Tadašnji trener Damir Petrović, koji se hrvanjem bavio amaterski, vrlo brzo je ustanovio da sam genetski dosta snažan i preporučio mi je da s njegovim sinom dođem na hrvački trening…', prisjetio se Dominik, dodajući da i danas voli pogledati dobru rukometnu ili nogometnu utakmicu, ali 'samo kada igra reprezentacija'. Kao i većina svojih vršnjaka, voli pročitati knjigu koja ga zanima, a opušta se uz serije i filmove, pogotovo hororce.

Dominik Etlinger, 28-godišnji Zagrepčanin iz četvrti Trešnjevka, svoj život podredio je hrvanju u kojem je zapravo završio sasvim slučajno. Kao i većina hrvatskih klinaca, sanjao je o nogometnoj karijeri, ali zbog neviđeno snažnog tijela i fizičkih predispozicija koje su mu urođene završio je u hrvanju, plemenitoj borilačkoj vještini u kojoj je put do uspjeha nevjerojatno težak.

Nakon što je Dominik u travnju prošle godine u rumunjskom Bukureštu osvojio brončanu medalju u kategoriji do 72 kilograma na Europskom prvenstvu, u hrvanju grčko-rimskim načinom, odredio je samome sebi nove ciljeve. I to ne bilo kakve! Prvi je plasman na Olimpijske igre u srpnju u japanskom Tokiju…

Ukratko, trening koji odrađuju hrvači i energetska potrošnja teško se mogu usporediti s onima u nekom drugim sportu. Prema mišljenju većine ljudi iz borilačkih sportova, jedini koji se prema intenzitetu treninga može uspoređivati s hrvanjem jest boks. Kaže kako teretanu posjećuje tri, četiri puta tjedno te kako nikada ne ostaje manje od dva sata. Uživa u svakom treningu kao prvog dana kada je počeo, a uz sve to kaže kako je 'okružen dobrim ljudima, što mu je bitno i općenito u životu'.

'Iz moje kategorije od svih hrvača u svijetu nitko nije ni blizu tih 180 kilograma, ali koliko god mi to pomaže, isto tako može odmoći jer takva mišićna masa troši puno kisika. No ne mogu si pomoći jer volim dizati utege', sa smiješkom kaže hrvatski reprezentativac Dominik Etlinger.

U poznatoj teretani Dizačkog kluba Metalac, smještenoj u prizemlju zagrebačkog Doma sportova, uvjerili smo se u to kakva se nadljudska snaga krije u ovom sportašu. Podatak kako čovjek od 70-ak kilograma diže u 'benču' čak 180 kilograma mnoge ostavlja bez daha. Od malih nogu govore mu da je iznimno snažan.

'Najveća želja mi je ne samo plasman, nego olimpijska medalja! Baš sve sam podredio tome, ali put do medalje jako je težak. Naime jako se teško kvalificirati nama hrvačima jer medalja s Europskog prvenstva gotovo ništa ne znači. Malo ljudi zna da u hrvanju ne postoji sustav bodovanja kao što je to slučaj u džudu ili tekvondou. Ali i to bi se uskoro trebalo napokon promijeniti…'

Ispričao nam je Dominik na koji način se može plasirati na Olimpijske igre te kakav pakao, u pravom smislu riječi, prolazi zadnjih mjeseci kako bi stigao do Tokija. Spartanski život, kakav trenutačno živi, zapravo je kamilica za ono kroz što prolazi ovaj uporni hrvatski borac.

Naime Dominik je odlučio nastupati u olimpijskoj kategoriji do 67 kilograma, za razliku od onih u kojima nastupa na turnirima, što znači da je već mjesecima na rigoroznoj dijeti. A uz to mora svakodnevno trenirati jer je prvi europski kvalifikacijski turnir već za mjesec dana.

'Kada sam krenuo na dijetu, imao sam 80 kilograma i jako malo ljudi vjerovalo je da mogu skinuti 13 kilograma. No jako sam tvrdoglav i uvjeren sam da ću uspjeti.'

Do turnira mora skinuti još sedam kilograma, a kako bi izborio plasman na OI 2020., mora doći do finala. Ako ne uspije, opet ga čeka još mjesec dana spartanskog načina života i novi kvalifikacijski turnir na koji dolaze hrvači iz cijelog svijeta. Ostaje dojam da je u nekim drugim sportovima puno lakše stići do Olimpijskih igara, ali iz te kože ne može. Tako je svim hrvačima…

'Svi hrvači nabrušeni dolaze na te turnire i brutalna je konkurencija. Ukratko, moraš biti u top formi, a meni veliki problem predstavlja i ta dijeta', ispričao nam je Dominik te svakog dana, zahvaljujući pametnom satu koji nosi, pazi na svaku kaloriju koju unosi u sebe, a usput mora održavati snagu i kondiciju.

'To skidanje kilograma, kako bih nastupio u nižoj kategoriji, daleko je najveća žrtva u sportu. Hrvači su po tome najluđi sportaši na svijetu!' kaže Dominik, a u dogovoru s trenerima donio je odluku da će se boriti u olimpijskoj kategoriji do 67 kilograma jer u onoj višoj, do 77 kilograma, ne bi baš imao mogućnost pobijediti…

'Prenizak sam za kategoriju do 77 kilograma i u njoj ne bih imao velike šanse, a najveći problem zapravo je dužina ruku i nogu protivnika. Snaga mi nikada nije bila problem.'

Rigorozan način prehrane u kombinaciji s brutalnim treninzima, koje nam je u detalje objasnio - zvuči to kao nemoguća misija. No sve je podredio olimpijskoj medalji, stoga se morao odreći 'normalnog' načina života. Kaže da trenutačno ima 74 kilograma, što znači da ga čeka još mjesec dana 'pravog pakla' jer treba skinuti još sedam kilograma… Naglasio je da mu u toj misiji jako puno pomaže tvrtka Polleo sport, čiji je ambasador i za koju kaže kako je 'najjača hrvatska firma što se tiče dodataka prehrani'.