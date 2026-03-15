alpska hokejaška liga

Hokejaši Siska tek nakon drame produžetka stigli do velike pobjede

I.Ž./Hina

15.03.2026 u 00:11

KHL Sisak hokej na ledu Izvor: Cropix / Autor: Ranko Suvar / CROPIX
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

U pravom trileru na Zibelu koji je kulminirao zlatnim golom Vite Idžana u produžetku hokejaši Siska svladali su u subotu talijansku Cortinu 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0 OT) i poveli 2-1 u četvrtfinalnoj seriji playoffa Alpske lige

Sisak je odlično otvorio utakmicu i poveo golom Danilea Larionovsa već u šestoj minuti nakon odlično izvedene akcije u situaciji s igračem više. Nažalost po domaće, svega dvije minute kasnije Tomasso Alvera poravnava, a pred sam kraj trećine Chad Pietronino dovodi u vodstvo Cortinu tako da je prvi period unatoč odličnoj igri i mnoštvu šansi Siska završio 2:1 za goste.

vezane vijesti

Tek što je počela druga trećina, Nejc Brus odličnim udarcem s plave linije matira talijanskog golmana što je bio već drugi iskorišteni powerplay Siščana, a to je segment igre koji im u prijašnjim utakmicama nikako nije išao.

Do kraja tog perioda više nije bilo golova, iako je Sisak opet kreirao velik broj prilika i uputio tri puta više šuteva prema golu od igrača Cortine.

S istim žarom, Vitezovi ulaze i treću trećinu, nižu udarac za udarcem, opsjedaju gol gostiju, ali pak kao da ne želi u gol. Pločica fijuče pored vrata, odbija se od bekova, vratnice, ostalo brani golman.

I onda hladan tuš za publiku na Zibelu. U jeku napada Siščana Luca Barnabo koristi powerplay za momačd iz Južnog Tirola i Cortina devet minuta prije kraja prelazi u vodstvo 3:2. 

I kad su već mnogi počeli razmišljati o tome da će se ponovno obistiniti staro sportsko pravilo koje kaže da kad zabiješ i ne iskoristiš svoje prilike - izgubiš, Sisak se ponovno vraća.

Tri minute prije kraja, ponovno na powerplayju, Larionovs majstorski mijenja smjer paku u letu koji je s plave linije uputio Brus i odsjeda u mreži iza golmana gostiju.

Kako ni u preostalih nekoliko minuta nije bilo golova, otišlo se u produžetak, koji se u playoffu igra dvadeset minuta, pet na pet igrača, pa tako do zlatnog gola.

Nakon nekoliko šansi s obje strane, za erupciju oduševljenja ispunjene Ledene dvorane Zibel pobrinuo se Vito Idžan, koji sjajnim udarcem iz daljine u trećoj minuti produžetka zabija pobjedonosni gol za Sisak i zasluženo slavlje.

Sisak je ovom pobjedom zadržao prednost domaćeg leda. S 2-1 u pobjedama u seriji koja se igra na četiri dobivene utakmice odlazi u utorak u Cortinu, a na Zibelu je ponovno u četvrtak.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
uzavrele strasti

Pogledajte obračun Nike Kovača i Adeyemija; uhvatio ga je za vrat i odgurnuo
pogledajte gol

Franjo Ivanović u 96. minuti zabio za pobjedu Benfice, a onda je na terenu zavladao kaos
pobjeda reala

Pogledajte fantastičan gol kojeg je Arda Guler zabio sa svoje polovice terena

najpopularnije

Još vijesti