Pogledajte fantastičan gol kojeg je Arda Guler zabio sa svoje polovice terena

I.Ž./Hina

14.03.2026 u 23:27

Arda Guler Real Madrid Izvor: EPA / Autor: JUANJO MARTIN / EPA
Nogometaši madridskog Reala lako su upisali domaću pobjedu u 28. kolu španjolske La Lige, pobijedili su Elche 4:1. Susret je obilježio Arda Guler koji je zabio sa svoje polovice

Nakon sjajne predstave u Ligi prvaka protiv Manchester Cityja i ovaj put je urugvajski nogometaš Valverde bio raspoložen za igru, ali potez utakmice došao je od strane 21-godišnjeg turskog nogometaša Arde Gulera koji je postigao gol fantastičnim udarcem sa svoje polovice terena.

Real je poveo u 39. minuti kada je prvo Valverde topovski opalio iz slobodnog udarca. Gostujući golman je tek odbio loptu na nogu Rudigera koji je pogodio za 1:0. U 44. minuti Valverde je bio strijelac za 2:0 kada je sjajno pucao s vrha šesnaesterca i majstorski pogodio za povećanje vodstva.

U nastavku je prvo Huijsen glavom zabio za 3:0, a onda su se u završnici dogodila još dva gola. Moran je u 85. minuti pogodio vlastitu mrežu za jedini gol Elchea, dok je u 89. nastao delirij na Santiago Bernabeu kada je Arda Guler potegnuo debelo sa svoje polovice, vidjevši da je suparnički golman daleko od svog gola, te je majstorski naciljao za konačnih 4:1.

>> gol Arde Gulera pogledajte OVDJE.

Real Madrid je ponovno došao na bod zaostatka od vodeće Barcelone, ali katalonska momčad ima utakmicu manje.

S minimalnih su 1:0 nogometaši Ovieda pred svojim navijačima svladali Valenciju. Iznimno je važna ovo pobjeda za Oviedo koji je time barem malo povećao svoje šanse za nastavak sezone i u borbi koju vodi za ostankom u ligi. I dalje je Oviedo posljednji na ljestvici, ali mu sada pretposljednji Levante bježi tek jedan bod, a do spasa mu nedostaje pet bodova.

Junak pobjede Ovieda bio je David Costas koji je postigao jedini gol na dvoboju, nakon pola sata igre.

U utakmici za brzi zaborav nogometaši madridskog Atletica su pred svojim navijačima svladali Getafe s minimalnih 1:0. Utakmica je odlučena već u osmoj minuti kada je Molina postigao jedini gol na susretu. U 55. minuti je Getafe ostao s desetoricom na terenu nakon isključenja Abqara, a unatoč igraču više sve do kraja susreta Atletico nije stvorio niti jednu pravu šansu, već je čuvao minimalnu prednost.

U 96. minuti golman Atletica Musso je sjajnom obranom spriječio gotovo sigurno izjednačenje. Atletico se vratio na treće mjesto ljestvice te ima dva boda više od četvrtog Villarreala.

U prvom subotnjem dvoboju nogometaši Girone su osvojili tri domaća boda nakon pobjede 3:0 protiv Athletic Bilbaa. Girona je povela već u četvrtoj minuti. Nakon lijepe akcije Rincon je naciljao suprotni kut i pogodio za radost domaćih navijača. U ostatku prvog dijela Athletic je bio bolji, ali gosti nisu iskoristili niti jednu šansu te su na odmor otišli uz rezultatski zaostatak.

I u nastavku je Athletic bio bolji, ali je prijetio i domaćin te je utakmicu Girona riješila u 77. minuti kada je Ounahi bio strijelac za 2:0. Sve je zaključeno golom Echeverrija u 92. minuti. Girona je prekinula niz od tri ligaške utakmice bez pobjede, dok je Athletic u zadnja tri nastupa jednom remizirao i dva puta izgubio.

