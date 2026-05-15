Hrvat predvodio Kanađane do prve pobjede na SP-u

U vrlo interesantnom dvoboju skupine B Kanada je bila bolja od Švedske 5:3 (2:0, 1:3, 2:0). Kanađani su poveli 2:0 nakon prve trećine golovima Johna Tavaresa i Ryana O'Reillyja . No, kroz drugu dionicu su se Šveđani vratili, a Jacob Larsson, Lucas Raymond i Mattias Ekholm su pogađali za 3:3 prije posljednje trećine.

U njoj se Kanada ipak pokazala boljom, a Connor Brown i Dylan Cozens su bili strijelci za končanih 5:3.

Istaknimo i to kako je u ovom susretu kapetan Kanade bio 19-godišnji Macklin Celebrini, Hrvat podrijetlom s Krka.



U skupini A su finski hokejaši 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) nadigrali Njemačku. Za Finsku su strijelci bili Anton Lundell, Jesse Puljujarvi i Autu Raty, dok je Stefan Loibl bio jedini strijelac za Njemačku.

U četvrtfinale će se plasirati po četiri najbolje reprezentacije iz obje skupine. Najslabija momčad iz obje skupine spušta se u slabiju svjetsku diviziju.