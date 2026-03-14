Zbog rata otkazane utrke za Veliku nagradu Bahreina i Saudijske Arabije

I.Ž./Hina

14.03.2026 u 23:47

Ferrari F1
Ferrari F1 Izvor: EPA / Autor: JOEL CARRETT / EPA
Formula 1 je u subotu objavila da su utrke za Velike nagrade Bahreina i Saudijske Arabije u travnju otkazane zbog ratnih operacija na Bliskom istoku, ali su ostavili otvorena vrata za održavanje događaja kasnije tijekom godine

'Iako je ovo bila teška odluka, nažalost je ispravna u ovoj fazi s obzirom na trenutnu situaciju na Bliskom istoku', izjavio je u priopćenju predsjednik i glavni izvršni direktor F1 Stefano Domenicali.

'Želim iskoristiti ovu priliku da zahvalim Međunarodnoj automobilističkoj federaciji, kao i našim nevjerojatnim promotorima, na njihovoj podršci i potpunom razumijevanju, jer su se radovali što će nas ugostiti sa svojom uobičajenom energijom i strašću. Jedva čekamo da se vratimo tamo čim nam okolnosti to dopuste.'

Već nekoliko dana su stizale neslužbene vijesti o tome da će ove dvije utrke biti otkazane te da će ove sezone biti održane 22 Velike nagrade umjesto predviđenih 24.

No, formulacija priopćenja F1 sugerira da bi se utrke u dvije bogate zemlje mogle održati u kasnijem terminu tijekom sezone, ako se stanje na Bliskom istoku primiri.

Izrael i Sjedinjene Države započeli su napade na Iran krajem veljače, a Teheran je uzvratio udarom na susjedne zemlje, uključujući Bahrein i Saudijsku Arabiju.

F1 je u izjavi navela da je u travnju razmatrala alternative, ali da dodavanje utrka u tako kratkom roku nije izvedivo.

U medijima su se kao potencijalni zamjenski domaćini utrka spominjali Estoril i Imola.

