Franjo Ivanović u 96. minuti zabio za pobjedu Benfice, a onda je na terenu zavladao kaos

Hrvatskog napadača Franju Ivanovića je trener Benfice Jose Mourinho u igru ubacio u 74. minuti, a u sudačkoj nadoknadi je postigao pobjednički gol za svoju momčad.

U 96. minuti Ivanović je dao gol za konačno slavlje Benfice 2:1 kada je lijepo, iskosa, naciljao suparničku mrežu iz poluvoleja.

Odmah nakon njegova gola došlo je do velike gužve na terenu i naguravanja među igračima, nakon čega je sudac pokazao crvene kartone.

Bio je to totalni kaos na travnjaku, a kad su se strasti primirile kod Benfice je isključen bosanskohercegovački branič Amar Dedić, dok je kod domaće momčadi crveni karton dobio Alfonso Trezza zbog nasilnog ponašanja.

Prije toga je Arouca povela već u sedmoj minuti kada je s bijele točke pogodio Barbero, dok je gol za 1:1 postigao Rios početkom drugog poluvremena, u 51. minuti.

Na ljestvici je prvi Porto sa 66 bodova, dok po 62 imaju Sporting i Benfica. Porto i Sporting imaju utakmicu manje.