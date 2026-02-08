premier liga

Guardiola šokiran kartonom zvijezde Liverpoola protiv Cityja: 'U ovoj zemlji uvijek isto...'

M.Š

08.02.2026 u 22:35

Pep Guardiola
Pep Guardiola Izvor: EPA / Autor: KIKO HUESCA
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Liverpool i Manchester City odigrali su derbi kola engleske Premier lige. Gosti su naposlijetku slavili s 1-2.

Bila je to sjajna utakmica u kojoj je Liverpool poveo nevjerojatnim pogotkom Dominika Szoboszlaija iz slobodnjaka. Mnogi su mislili da će to biti pobjednički gol, no onda se ukazao Bernardo Silva za 1-1. Pobjednički gol pripao je Erlingu Haalandu koji je zabio iz penala kojeg je skrivio Alisson.

vezane vijesti

Nakon toga dogodila se prava drama. Liverpool je poslao Alissona u napad kako bi pomogao na korneru i tako ostavio prazna vrata. City se obranio i krenuo u kontranapad, a Rayan Cherki poslao je loptu s pola terena u gol. Lopta je išla jako sporo pa su se za nju trkali Szoboszlai i Haaland.

Bilo je obostranog povlačenja prije nego je lopta ušla u gol, no Mađar je prvi krenuo. Zbog toga se uključila VAR provjera i dodijelila Mađaru crveni karton i poništila gol Građana koji su umjesto toga dobili slobodnjak. Rezultat je tako ostao 1-2, a Szoboszlai će propustiti naredni susret sa Sunderlandom što je veliki udarac za Redse.

Nakon utakmice trener Pep Guardiola prokomentirao je ovu odluku ovako: 'Zdravi razum, zar ne?! Pobijedili smo utakmicu, ali sada Szoboszlai ne može igrati jer je suspendiran. Znam da je povukao Haalanda... Ali, koliko ima povlačenja u utakmici kada suci puste da se igra dalje. U ovoj državi, ovoj ligi uvijek je ono isto - 'igra se'. Stoga, dajte nam gol za 3-1, Szoboszlai može igrati i svi su sretni.'

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
studio shnl

studio shnl

Jeličić otkrio za koga navija. 'Ima puno debilčeka...'
studio shnl

studio shnl

Jeličić nikad nije bio ovako ogorčen: 'Ajmo skupiti novac za otpremninu ovom čovjeku
veliki peh

veliki peh

Dinamova transfer-meta doživjela tešku ozljedu; mladić je iznesen na nosilima

najpopularnije

Još vijesti