Guardiola šokiran kartonom zvijezde Liverpoola protiv Cityja: 'U ovoj zemlji uvijek isto...'

Bila je to sjajna utakmica u kojoj je Liverpool poveo nevjerojatnim pogotkom Dominika Szoboszlaija iz slobodnjaka. Mnogi su mislili da će to biti pobjednički gol, no onda se ukazao Bernardo Silva za 1-1. Pobjednički gol pripao je Erlingu Haalandu koji je zabio iz penala kojeg je skrivio Alisson .

Nakon toga dogodila se prava drama. Liverpool je poslao Alissona u napad kako bi pomogao na korneru i tako ostavio prazna vrata. City se obranio i krenuo u kontranapad, a Rayan Cherki poslao je loptu s pola terena u gol. Lopta je išla jako sporo pa su se za nju trkali Szoboszlai i Haaland.

Bilo je obostranog povlačenja prije nego je lopta ušla u gol, no Mađar je prvi krenuo. Zbog toga se uključila VAR provjera i dodijelila Mađaru crveni karton i poništila gol Građana koji su umjesto toga dobili slobodnjak. Rezultat je tako ostao 1-2, a Szoboszlai će propustiti naredni susret sa Sunderlandom što je veliki udarac za Redse.

Nakon utakmice trener Pep Guardiola prokomentirao je ovu odluku ovako: 'Zdravi razum, zar ne?! Pobijedili smo utakmicu, ali sada Szoboszlai ne može igrati jer je suspendiran. Znam da je povukao Haalanda... Ali, koliko ima povlačenja u utakmici kada suci puste da se igra dalje. U ovoj državi, ovoj ligi uvijek je ono isto - 'igra se'. Stoga, dajte nam gol za 3-1, Szoboszlai može igrati i svi su sretni.'