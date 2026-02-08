'Ne može ovako, ovo je mučenje': Domen Prevc alarmirao Sloveniju na noge noć prije borbe za medalju

U ponedjeljak Domen Prevc ulazi u borbu za odličja na maloj skakaonici, gdje slovi za jednog od glavnih favorita. Aktualni vladar Svjetskog kupa ove sezone kandidat je za medalje i na maloj i na velikoj skakaonici, no treninzi u Predazzu nisu prošli kako se očekivalo.

Prevc je propustio prva dva treninga, a na nedjeljnim probnim skokovima nije ostavio uvjerljiv dojam. U prvom treningu zauzeo je četvrto mjesto, dok je u drugom završio tek deseti, sa skokom od 99 metara, što je tek nešto više od same veličine skakaonice (HS 98).

Mala skakaonica očito ne odgovara Prevcu, poznatom po lovu na dužine, a nezadovoljstvo je bilo vidljivo i u njegovim reakcijama. Upravo skakanje na malim skakaonicama već dulje izaziva kritike među skakačima, s obzirom na to da takvih natjecanja praktički nema u Svjetskom kupu.

‘Ne može ovako, ovo je ponekad mučenje. Natjecatelji se ne mogu kvalitetno pripremati’, rekao je Prevc.

Sličan stav ranije je iznio i Stefan Kraft, koji je istaknuo da skakači često ne znaju što ih čeka kada dođu na ovakva borilišta.

Zbog svega toga sve se češće spominje ideja da se mala skakaonica uvede u kalendar Svjetskog kupa, barem kroz nekoliko natjecanja po sezoni, ili da se u potpunosti izbaci s velikih natjecanja. Za razliku od muške konkurencije, skakačice tijekom sezone redovito nastupaju i na malim i na velikim skakaonicama, što im u ovakvim situacijama olakšava prilagodbu.