Kaos kod Nijemaca nakon šoka: Zvijezda rekla jedno, Nagelsmann odmah odbrusio: 'To je glupost'

Deniz Undav, strijelac golova protiv Obale Bjelokosti i Curacaoa je rekao: 'Imao sam osjećaj da su oni to željeli više od nas', poručio je njemački napadač.

Njih dvojica su u razmaku od samo nekoliko minuta ponudila potpuno različit pogled na jedan od ključnih razloga poraza.

Nagelsmann je pak nakon utakmice odbacio tvrdnju da je Ekvador pokazao veću želju od njegove momčadi. 'Ekvador je to želio više od nas? To je glupost', rekao je njemački izbornik.



Takav raskorak u izjavama odmah je privukao pozornost njemačkih medija i navijača, posebno jer je stigao nakon utakmice u kojoj je Njemačka izgledala daleko od svoje najbolje razine. Poraz od Ekvadora dodatno je zakomplicirao situaciju za Nagelsmannovu momčad, koja je uoči turnira imala visoke ambicije.



Umjesto potvrde snage, Njemačka je dobila novu rundu pitanja o mentalitetu, energiji i spremnosti za najveće utakmice. Izbornik je pokušao zaštititi momčad od kritika, ali Undavova izjava pokazala je da ni unutar svlačionice ne postoji potpuno isti pogled na ono što se dogodilo na terenu.



Njemačka će sada morati vrlo brzo pronaći odgovor, jer u nastavku turnira neće imati mnogo prostora za slične padove.

