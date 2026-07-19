Ovo se nikad nije dogodilo: Engleska i Francuska srušile rekord svjetskih prvenstava

Deset pogodaka u Miamiju novi je rekord utakmica za brončanu medalju na svjetskim prvenstvima.

Zanimljivo, dosadašnji rekord također su držali Francuzi. Na Svjetskom prvenstvu 1958. godine pobijedili su Zapadnu Njemačku 6:3 u susretu u kojem je postignuto devet pogodaka.

Taj je rekord trajao čak 68 godina, a sada odlazi u povijest. Engleska i Francuska priredile su utakmicu za broncu kakvu Svjetsko prvenstvo nikada prije nije vidjelo.