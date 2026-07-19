Ovo se nikad nije dogodilo: Engleska i Francuska srušile rekord svjetskih prvenstava

sp u nogometu

Ovo se nikad nije dogodilo: Engleska i Francuska srušile rekord svjetskih prvenstava

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 19.07.2026 01:06
  • Objavljeno 19.07.2026 u 01:06
Francuska - Engleska
Francuska - Engleska Izvor: EPA / Autor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
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Engleska je u jednoj od najluđih utakmica u povijesti svjetskih prvenstava pobijedila Francusku 6:4 i osvojila treće mjesto.

Deset pogodaka u Miamiju novi je rekord utakmica za brončanu medalju na svjetskim prvenstvima.

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Zanimljivo, dosadašnji rekord također su držali Francuzi. Na Svjetskom prvenstvu 1958. godine pobijedili su Zapadnu Njemačku 6:3 u susretu u kojem je postignuto devet pogodaka.

Taj je rekord trajao čak 68 godina, a sada odlazi u povijest. Engleska i Francuska priredile su utakmicu za broncu kakvu Svjetsko prvenstvo nikada prije nije vidjelo.

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