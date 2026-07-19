Ovo se nikad nije dogodilo: Engleska i Francuska srušile rekord svjetskih prvenstava

Engleska je u jednoj od najluđih utakmica u povijesti svjetskih prvenstava pobijedila Francusku 6:4 i osvojila treće mjesto.
Deset pogodaka u Miamiju novi je rekord utakmica za brončanu medalju na svjetskim prvenstvima.
Zanimljivo, dosadašnji rekord također su držali Francuzi. Na Svjetskom prvenstvu 1958. godine pobijedili su Zapadnu Njemačku 6:3 u susretu u kojem je postignuto devet pogodaka.
Taj je rekord trajao čak 68 godina, a sada odlazi u povijest. Engleska i Francuska priredile su utakmicu za broncu kakvu Svjetsko prvenstvo nikada prije nije vidjelo.