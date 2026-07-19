Bivši engleski reprezentativac o spektaklu s deset golova: 'Najbolji nogomet koji smo gledali na cijelom SP-u'

Englezi su pobijedili 6:4, a Stephen Warnock ostao je oduševljen onim što je vidio.

'Bilo je briljantno. Prije utakmice svi smo mislili da bi se ovo moglo pretvoriti u trening, uz igrače koji samo čekaju da sve završi. Umjesto toga gledali smo jedan od najboljih, najtečnijih i najrazigranijih nogometa na cijelom turniru', rekao je bivši engleski reprezentativac u programu BBC-ja.

Engleska i Francuska postigle su čak deset pogodaka te utakmicu koju nitko nije želio igrati pretvorile u jednu od onih koje će se dugo pamtiti.