sp u nogometu

Bivši engleski reprezentativac o spektaklu s deset golova: 'Najbolji nogomet koji smo gledali na cijelom SP-u'

S.Č.

19.07.2026 u 01:17

Francuska - Engleska
Francuska - Engleska Izvor: EPA / Autor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
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Utakmica za treće mjesto lako je mogla postati tek odrađivanje posla dviju razočaranih reprezentacija, ali Engleska i Francuska priredile su jedan od najvećih spektakala Svjetskog prvenstva.

Englezi su pobijedili 6:4, a Stephen Warnock ostao je oduševljen onim što je vidio.

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'Bilo je briljantno. Prije utakmice svi smo mislili da bi se ovo moglo pretvoriti u trening, uz igrače koji samo čekaju da sve završi. Umjesto toga gledali smo jedan od najboljih, najtečnijih i najrazigranijih nogometa na cijelom turniru', rekao je bivši engleski reprezentativac u programu BBC-ja.

Engleska i Francuska postigle su čak deset pogodaka te utakmicu koju nitko nije želio igrati pretvorile u jednu od onih koje će se dugo pamtiti.

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