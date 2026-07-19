Samovojska poludio na Francuza: Dugo nisam vidio tako lošeg igrača! Vrijedi 35 milijuna?

ŠOKIRAN JE

Samovojska poludio na Francuza: Dugo nisam vidio tako lošeg igrača! Vrijedi 35 milijuna?

  • N.M.
  • Zadnja izmjena 19.07.2026 01:20
  • Objavljeno 19.07.2026 u 01:20
Anton Samovojska
Anton Samovojska Izvor: Pixsell / Autor: Robert Anic/PIXSELL
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Nogometna reprezentacija Engleske osvojila je treće mjesto na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu zahvaljujući 6:4 pobjedi protiv Francuske u Miamiju.

Engleska je nakon prvog poluvremena vodila 4:0, golove su postigli Declan Rice, Ezri Konsa i Bukayo Saka, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4:3, a strijelci su bili Kylian Mbappe i Bradley Barcola.

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Ipak, pred sam kraj susreta Saka je realizirao kazneni udarac za hat-trick i osiguranje pobjede. Duboko u sudačkoj nadoknade Ousmane Dembele je smanjio na 5:4 prije no što je Jude Bellingham postavio konačni rezultat.

Utakmicu je odmah po završetku u studiju HRT-a komentirao Anton Samovojska. Njega je u groznoj predstavi francuske obrane posebno šokirao Malo Gusto. Desni bek Francuske odigrao je utakmicu za zaborav, a pred kraj je skrivio i kazneni udarac.

'Deschamp ga je prekasno promijenio. Dugo nisam tako lošeg igrača. Ono što me najviše smeta je što kada čovjek pogleda koliko ti igrači kao vrijede, ja se šokiram. Taj Gusto je negdje 30-35 milijuna eura. Pitam se kako naši dečki koji su tako talentirani, kako oni odlaze za tako mizerne svote u velike klubove?', u šoku je bio Samovojska.

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