Evo što je rekao Tuchelov pomoćnik nakon 4:0 na poluvremenu protiv Francuske

Anthony Barry , pomoćnik Thomasa Tuchela , pred kamerama BBC-ja govorio je vrlo emotivno o igračima koji su se samo nekoliko dana ranije morali nositi s bolnim ispadanjem u polufinalu.

'Iskreno, nema nikakve frustracije. Pomalo sam emotivan. Ne mogu pronaći riječi kojima bih opisao koliko sam ponosan na ove igrače. Igraju ovu utakmicu slomljenih srca. Na terenu vidim jedanaestoricu momaka slomljenih srca. Takve sam ih gledao i posljednjih nekoliko dana u hotelu', rekao je Barry.

Naglasio je da je upravo ponos igranja za Englesku izvukao iz njih ovakvo poluvrijeme.

'Unatoč svemu, uspjeli su odigrati ovako zbog ponosa koji osjećaju dok predstavljaju Englesku. Momčadski duh koji sam gledao posljednjih sedam tjedana bio je privilegij.'

Barry je svjestan da će mnogi reći kako je ovakva igra stigla prekasno.

'Znam što će cinici reći: Prekasno je. Ali i dalje igramo protiv suparnika svjetske klase i iznimno sam ponosan na tih 45 minuta.'

Ipak, odbio je proglasiti utakmicu završenom unatoč golemoj prednosti.

'Ostalo je još 45 minuta. Utakmica nije gotova i svašta se može dogoditi. No, gledajući samo ovo poluvrijeme, iznimno sam ponosan na momčad i nadam se da su ponosni i svi kod kuće.'