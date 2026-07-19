Engleska u ludoj utakmici svladala Francusku za prvu medalju na SP-u nakon 60 godina

Nakon 45 minuta utakmice za broncu, Englezi su protiv Francuske vodili 4:0. Bio je to samo početak ludog raspleta utakmice koja je na trenutke djelovala poput revijalnog susreta

Sve je krenulo u trećoj minuti kada je Englesku u vodstvo doveo Declan Rice. Nakon kornera u 18. minuti Konsa je povećao prednost Engleza.

Kada se činilo da se Francuska konačno stabilizirala, uslijedio je novi udarac. Nakon poprilično neozbiljne reakcije obrane, Toney je asisitrao za Saku koji postavlja 3:0. Isti igrač je pred sami kraj poluvremena nakon asistencije Ezea pogodio za 4:0.

Francuska je ozbiljnije ušla u nastavak što se isplatilo jako brzo. Nakon što je Deschamp napravio čak četiri izmjene, u 48. minuti je na 1:4 smanjio Kylian Mbappe. U 54. minuti Mbappe je asistent, a Barcola pogađa za 2:4 i vraća Francusku u igru.

Rapsodija Francuza nastavila se u 66. minuti. Tada je Olise novom asistencijom pronašao Mbappea koji je u potpunosti vratio Francusku u igru. Englezima je nakratko pomogla hidratacijska stanka koja je uslijedila nedugo zatim.

Nakon hidratacijske stanke obje momčadi su imale nekoliko prilika, a dvostruki asistent Olise je upisao najupečatljivije promašaje. Kazna je stigla pred sami kraj kada je Gusto srušio Spencea u kaznenom prostoru.

Bellingham je prepustio Saki udarac s bijele točke, a igrač Arsenala nije propustio priliku za trogodak. Poslao je Maignana u jednu, a loptu u drugu i postavio 5:3. No, nije stalo na tome jer je Dembele u šestoj minuti nadoknade zabio za 5:4. Minutu kasnije Bellingham postavlja konačnih 6:4. Sve golove s utakmice pogledajte OVDJE.

Za Englesku je ovo prva medalja nakon 1966. i osvojenog zlata. S druge strane, Francuska je ostala na dvije uzastopne medalje. Nakon zlata i srebra 2018. i 2022., sada će se kući vratiti s 'drvenom' medaljom.