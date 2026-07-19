U nestvarnoj utakmici Mbappe srušio Messija i postao najbolji strijelac SP-a svih vremena

sp u nogometu

U nestvarnoj utakmici Mbappe srušio Messija i postao najbolji strijelac SP-a svih vremena

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 19.07.2026 01:17
  • Objavljeno 19.07.2026 u 00:45
Kylian Mbappe i Didier Deschamps Francuska
Kylian Mbappe i Didier Deschamps Francuska Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER / EPA
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Ono što je na poluvremenu izgledalo kao jedno od najvećih poniženja u povijesti francuske reprezentacije, sredinom nastavka pretvorilo se u potpunu ludnicu. Engleska je nakon prvih 45 minuta vodila nestvarnih 4:0, a Francuska je do 67. minute stigla na samo gol zaostatka - 3:4. Na kraju je Engleska slavila 6:4.

Kylian Mbappé otvorio je francuski povratak pogotkom u 48. minuti, Bradley Barcola smanjio je šest minuta poslije, a francuski kapetan svojim drugim golom u 67. minuti potpuno vratio utakmicu u život.

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Mbappe prestigao Messija

Drugim pogotkom protiv Engleske Mbappé je stigao do 22 gola u samo 22 utakmice na svjetskim prvenstvima i prestigao Lionela Messija, koji je dosad držao rekord s 21 pogotkom.

Francuski napadač na ovom je turniru zabio čak deset golova. Time je postavio rekord 21. stoljeća po broju pogodaka na jednom Svjetskom prvenstvu, a posljednji igrač koji je stigao do dvoznamenkastog učinka bio je legendarni Gerd Müller s deset golova 1970. godine.

Francuska je u samo 19 minuta nastavka napravila ono što se na poluvremenu činilo nemogućim. A Mbappé je usred jednog od najluđih preokreta u povijesti Svjetskog prvenstva postao njegov najbolji strijelac svih vremena. Jasno, u nedjelju od 21 sat igraju finale Argentina i Španjolska i Messi se opet može vratiti na vrh.

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