U nestvarnoj utakmici Mbappe srušio Messija i postao najbolji strijelac SP-a svih vremena

Kylian Mbappé otvorio je francuski povratak pogotkom u 48. minuti, Bradley Barcola smanjio je šest minuta poslije, a francuski kapetan svojim drugim golom u 67. minuti potpuno vratio utakmicu u život.

Mbappe prestigao Messija

Drugim pogotkom protiv Engleske Mbappé je stigao do 22 gola u samo 22 utakmice na svjetskim prvenstvima i prestigao Lionela Messija, koji je dosad držao rekord s 21 pogotkom.

Francuski napadač na ovom je turniru zabio čak deset golova. Time je postavio rekord 21. stoljeća po broju pogodaka na jednom Svjetskom prvenstvu, a posljednji igrač koji je stigao do dvoznamenkastog učinka bio je legendarni Gerd Müller s deset golova 1970. godine.

Francuska je u samo 19 minuta nastavka napravila ono što se na poluvremenu činilo nemogućim. A Mbappé je usred jednog od najluđih preokreta u povijesti Svjetskog prvenstva postao njegov najbolji strijelac svih vremena. Jasno, u nedjelju od 21 sat igraju finale Argentina i Španjolska i Messi se opet može vratiti na vrh.