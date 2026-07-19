Francuzi u šoku nakon nestvarnog potopa na poluvremenu: Evo što pišu nakon poniženja

Engleska je do odmora povela nevjerojatnih 4:0, a golovi su padali toliko brzo da francuski mediji nisu stizali ni prilagođavati naslove novom razmjeru katastrofe.

L'Équipe je još nakon drugog primljenog pogotka objavio naslov: ‘Francuzi su već stjerani uza zid’.

U prijenosu uživo potom je francusku obranu opisao kao ‘izgubljenu i pasivnu’, uz ocjenu da Engleska stvara prilike ‘bez osobitog napora’. Francuze su upozorili da se moraju hitno sabrati kako ‘ne bi potpuno potonuli’.

No upravo se to i dogodilo. Do odlaska na odmor Engleska je zabila još dva gola i povela 4:0.

'Poniženje'

Le Parisien je svoj live naslovio: ‘Već dva pogotka Three Lionsa, Francuzi se moraju pribrati’, ali i taj je naslov vrlo brzo postao zastario.

U nastavku prijenosa pisali su da je francuska momčad ‘potpuno naopako postavljena’, da joj je presing neorganiziran te da je Kylian Mbappé potpuno odsječen i bez ikakve pomoći suigrača.

Francuski RMC više nije birao riječi. Nakon četvrtog engleskog pogotka naslovio je prijenos: ‘Francuska - Engleska: Potpuni debakl Francuza.’

‘Kakvo strašno prvo poluvrijeme Tricolora, Englezi su ih potpuno nadigrali. Deschampsova izmijenjena obrana tone, a ni napad ne pokazuje ništa. Tužan kraj za Didiera Deschampsa’, napisao je RMC na poluvremenu.

L'Équipe je nakon prvih 45 minuta bio još brutalniji. Naslovio je prijenos: ‘Već je ovo poniženje.’

‘Francuski potop na poluvremenu. Brodolom Francuza u prvom dijelu je potpun! Deschampsovi igrači u utakmicu za treće mjesto ušli su bez ikakvog uvjerenja, a već su primili četiri gola od Engleza koji se ne moraju ni posebno naprezati. Ovo je taktička katastrofa, Francuzi su potpuno izgubljeni’, napisao je L'Équipe.

Dok su francuski mediji pokušavali objasniti što se događa, Engleska je nemilosrdno nastavila kažnjavati svaku pogrešku. Momčad Thomasa Tuchela, bez Harryja Kanea i Judea Bellinghama u početnom sastavu, već je do poluvremena pretvorila utakmicu za broncu u jedan od najvećih francuskih debakla na svjetskim prvenstvima.

Veliki naslovi o poniženju tek će uslijediti. Francuski liveovi do odmora jednostavno nisu uspijevali pratiti brzinu kojom se njihova reprezentacija raspadala.