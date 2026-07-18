Francuska doživjela povijesno poniženje: Ovo joj se nikada nije dogodilo

NESTVARNO

Francuska doživjela povijesno poniženje: Ovo joj se nikada nije dogodilo

  • N.M.
  • Zadnja izmjena 18.07.2026 23:58
  • Objavljeno 18.07.2026 u 23:57
Francuska nogometna reprezentacija
Francuska nogometna reprezentacija Izvor: EPA / Autor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
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Francuska je u utakmici za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske doživjela jedno od najgorih poluvremena u svojoj reprezentativnoj povijesti.

Englezi su na odmor otišli s nevjerojatnih 4:0. Declan Rice načeo je Francuze već na početku utakmice, Ezri Konsa povećao je prednost, a Bukayo Saka s dva je gola dovršio potpuni potop momčadi Didiera Deschampsa. Drugi gol postigao je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela.

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Francuskoj se nikada prije nije dogodilo da na završnom turniru Svjetskog ili Europskog prvenstva primi četiri pogotka u prvom poluvremenu. Engleska je tako ispisala povijest i priredila 'tricolorima' poniženje kakvo nisu doživjeli ni u jednom od svojih prethodnih nastupa na dva najveća reprezentativna natjecanja.

Ipak, nije prvi put u cjelokupnoj povijesti francuske reprezentacije da je njezina obrana četiri puta kapitulirala prije odlaska na odmor. Posljednji se put to dogodilo prije čak 58 godina - 24. travnja 1968. protiv Jugoslavije u Beogradu, u uzvratnoj utakmici četvrtfinala kvalifikacija za Europsko prvenstvo.

Jugoslavija je tada povela već u trećoj minuti golom Ilije Petkovića, a zatim su pogađali Vahidin Musemić i Dragan Džajić. Petković je u 32. minuti svojim drugim golom povisio na 4:0. Fleury Di Nallo samo minutu poslije smanjio je na 4:1, a Musemić je u nastavku postavio konačnih 5:1.

Francuska je, dakle, prvi put nakon 1968. godine primila četiri gola u jednom poluvremenu, a prvi put ikada takav joj se debakl dogodio na završnici velikog natjecanja.

Posebno bolan trenutak za Francuze dogodio se u posljednjoj utakmici Didiera Deschampsa na klupi reprezentacije. Umjesto oproštaja uz osvajanje brončane medalje, njegova momčad doživjela je povijesni potop protiv jednog od najvećih rivala.

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