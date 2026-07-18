Francuska doživjela povijesno poniženje: Ovo joj se nikada nije dogodilo

Francuska je u utakmici za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske doživjela jedno od najgorih poluvremena u svojoj reprezentativnoj povijesti.
Englezi su na odmor otišli s nevjerojatnih 4:0. Declan Rice načeo je Francuze već na početku utakmice, Ezri Konsa povećao je prednost, a Bukayo Saka s dva je gola dovršio potpuni potop momčadi Didiera Deschampsa. Drugi gol postigao je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela.
Francuskoj se nikada prije nije dogodilo da na završnom turniru Svjetskog ili Europskog prvenstva primi četiri pogotka u prvom poluvremenu. Engleska je tako ispisala povijest i priredila 'tricolorima' poniženje kakvo nisu doživjeli ni u jednom od svojih prethodnih nastupa na dva najveća reprezentativna natjecanja.
Ipak, nije prvi put u cjelokupnoj povijesti francuske reprezentacije da je njezina obrana četiri puta kapitulirala prije odlaska na odmor. Posljednji se put to dogodilo prije čak 58 godina - 24. travnja 1968. protiv Jugoslavije u Beogradu, u uzvratnoj utakmici četvrtfinala kvalifikacija za Europsko prvenstvo.
Jugoslavija je tada povela već u trećoj minuti golom Ilije Petkovića, a zatim su pogađali Vahidin Musemić i Dragan Džajić. Petković je u 32. minuti svojim drugim golom povisio na 4:0. Fleury Di Nallo samo minutu poslije smanjio je na 4:1, a Musemić je u nastavku postavio konačnih 5:1.
Francuska je, dakle, prvi put nakon 1968. godine primila četiri gola u jednom poluvremenu, a prvi put ikada takav joj se debakl dogodio na završnici velikog natjecanja.
Posebno bolan trenutak za Francuze dogodio se u posljednjoj utakmici Didiera Deschampsa na klupi reprezentacije. Umjesto oproštaja uz osvajanje brončane medalje, njegova momčad doživjela je povijesni potop protiv jednog od najvećih rivala.