Francuska doživjela povijesno poniženje: Ovo joj se nikada nije dogodilo

Englezi su na odmor otišli s nevjerojatnih 4:0. Declan Rice načeo je Francuze već na početku utakmice, Ezri Konsa povećao je prednost, a Bukayo Saka s dva je gola dovršio potpuni potop momčadi Didiera Deschampsa . Drugi gol postigao je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela.

Francuskoj se nikada prije nije dogodilo da na završnom turniru Svjetskog ili Europskog prvenstva primi četiri pogotka u prvom poluvremenu. Engleska je tako ispisala povijest i priredila 'tricolorima' poniženje kakvo nisu doživjeli ni u jednom od svojih prethodnih nastupa na dva najveća reprezentativna natjecanja.

Ipak, nije prvi put u cjelokupnoj povijesti francuske reprezentacije da je njezina obrana četiri puta kapitulirala prije odlaska na odmor. Posljednji se put to dogodilo prije čak 58 godina - 24. travnja 1968. protiv Jugoslavije u Beogradu, u uzvratnoj utakmici četvrtfinala kvalifikacija za Europsko prvenstvo.

Jugoslavija je tada povela već u trećoj minuti golom Ilije Petkovića, a zatim su pogađali Vahidin Musemić i Dragan Džajić. Petković je u 32. minuti svojim drugim golom povisio na 4:0. Fleury Di Nallo samo minutu poslije smanjio je na 4:1, a Musemić je u nastavku postavio konačnih 5:1.