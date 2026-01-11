Evo što je rekao Dagur Sigurdsson nakon teškog poraza Hrvatske od Njemačke

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je od Njemačke 33:27 u Hannoveru, u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči Europskog prvenstva. Bio je to drugi uzastopni poraz od istog suparnika, nakon što su Nijemci slavili i u četvrtak u Zagrebu.
Susret je nakon utakmice prokomentirao hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson.
‘Zadovoljniji sam danas nego što sam bio u prvom susretu. U dva poluvremena izgledali smo kao dvije različite momčadi’, rekao je Sigurdsson, pa dodao:
‘Zbog brojnih ozljeda morali smo dati priliku igračima koji dugo nisu igrali kako bi ponovno osjetili utakmicu, a to je protiv ovakvog suparnika bilo jako teško. Nedostajalo nam je konstante i koncentracije, za to će nam trebati još neko vrijeme. Nastavljamo s radom.’
Europsko prvenstvo počinje u četvrtak, a Hrvatska prvu utakmicu igra u subotu u Malmöu protiv Gruzije. Dva dana poslije slijedi ogled s Nizozemskom, dok će prvi krug završiti susretom protiv jednog od domaćina prvenstva, Švedske.