Stoper Vatrenih se prisjetio utakmice s Englezima: 'Bilo je dosta problema'

Duje Ćaleta-Car, stoper Lyona, koji je prošle sezone proveo na posudbi u Real Sociedadu, odmah se 'bacio' na Engleze.

što se to događa?

'Čeka nas teška utakmica. Moramo biti kompaktni, jer imaju dosta jake individualce. Ispred nas su još tri dana, spremni smo i čekamo dobru utakmicu. Najvažnije da sve što smo radili na pripremama sprovedeno na terenu, ekipa je spremna', kazao je Ćaleta-Car.

Jedinu sezonu je proveo u Southamptonu gdje je iskusio engleski nogomet.

'Jedna sezona engleskog nogometa je iza mene. Nije ostala u najboljem sjećanju, ispali smo, i nisam igrao koliko sam želio. No osjetio sam engleski nogomet, atmosferu i stadionu, bilo je to veliko iskustvo.'

Otkrio je i tko ga je najviše impresionirao.

'Izdvojio bi Kanea, on me oduševio. Njegove kretnje, postavljanja, u svakom trenutku se vidi da je majstor.'

Jednu utakmicu iz engleski dana posebno pamti, remi 3:3 protiv Arsenala.

'To mi je jedna od najljepših uspomena. Nisam mogao niti sanjati da ću zabiti gol, vodili smo 3:1, ali je na kraju bilo 3:3.'

S reprezentacijom je sudjelovao na SP-u u Rusiji, osvojivši srebro.

'Važno je imati iskustvo velikih natjecanja, bilo to SP ili EP, znamo što nas čeka i vjerujem da ćemo biti spremni za sve izazove.'

Protiv Engleza je imao priliku nastupiti na otvaranju EP-a 2020. godine. Englezi su tada na Wembleyu slavili 1:0.

'Kad se izgubi prva utakmica na Wembleyu, sjećanja ne mogu biti dobra... Ali bilo je to veliko iskustvo. Bilo je dosta problema iako smo odigrali dosta dobru utakmicu. Gledali smo i neke isječke iz te utakmice. Znamo sve njihove kvalitete...'

Hrvatska među zadnjim nastupa na SP-u koji je počeo 11. lipnja.

'Gledajući druge, jedva čekamo da sve počne. Dosta se sve odužilo, zatvaramo zadnji krug. Najvažnija je srijeda i da budemo spremni. Bitno je da ne izgorimo od želje, moramo biti hladne glave.'

Riječ je potom dobio i Luka Sučić kojemu je ovo drugo SP u karijeri.

'U prvom susretu nas čeka nas jak suparnik, dobri igrači. Trebat ćemo biti kompaktni, sigurno će biti faza igre kada će nam biti teško, ali vjerujem da možemo izvući pozitivan rezultat,' kazao je Sučić koji je za reprezentaciju debitirao u listopadu 2021. godine, a do sada je upisao 21 nastup, uz jedan gol postignut protiv Gibraltara prošle godine.

Iza Sučića je druga španjolska sezona, u dresu Real Sociedada imao je priliku igrati protiv veznjaka Real Madrida Judea Bellinghama.

'Bellingham je jedan od najboljih veznjaka na svijetu, čudilo bi me ako neće igrati u prvih 11, trebamo se paziti njega.'

Ima iskustvo igranja na SP-u, bio je u Katru.

'Bitno je doživjeti tu atmosferu, nisam imao minutažu u Katru, ali bio je doživljaj biti tamo. Tada sam bio najmlađi, sada imamo drugačija očekivanja. Imamo dobar miks starijih i mlađih igrača.'

Istaknuo je kako mu odgovara novi sustav igre.

'Ovaj sustav 3-4-2-1 mi odgovara, vidim se na poludesnoj poziciji, i izbornik me vidi. To mi odgovara i drago mi je. Dat ću sve od sebe da opravdam povjerenje.'

Istaknuo je kako ga raduje podrška navijača koju osjeti na svakom koraku.

'Lijepo je vidjeti naš narod, gdje god igramo, uvijek nas ima dosta. Veliki je ponos igrati za ovaj grb. Nama su naši navijači 12. igrač, mi ginemo za njih na terenu. Očekujemo sjajnu atmosferu u Dallasu.'

Otkrio je i koje mu je veliko natjecanje ostalo u sjećanju dok je kao 'klinac' pratio utakmice.

'Posebno se sjećam utakmice protiv Turske u Beču, cijela obitelj je gledala. Plakao sam nakon poraza', otkrio je za kraj Luka Sučić.