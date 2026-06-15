Neobična odluka FIFA-e o boji sudačke opreme privukla pažnju navijača diljem svijeta

Upravo zato su dužnosnici FIFA-e odlučili posebnim potezom odati priznanje gradu koji ih ugošćuje tijekom Svjetskog prvenstva.

Talijanski sudac Maurizio Mariani i njegova sudačka ekipa, koja će voditi utakmicu skupine H između Urugvaja i Saudijske Arabije, na teren će izaći u ružičastim dresovima. FIFA je objasnila kako je riječ o simboličnoj gesti kojom želi zahvaliti Miamiju na gostoprimstvu tijekom turnira.

'Pomislili smo da bi bilo lijepo pokazati zahvalnost gradu u kojem ćemo živjeti gotovo dva mjeseca', rekao je legendarni talijanski sudac Pierluigi Collina, danas FIFA-in direktor za suđenje i predsjednik Odbora za suce.

'Odabrali smo ovu boju inspiriranu ružičastim flamingom. To je svojevrsno priznanje gradu', dodao je Collina.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino također je podržao ideju.

'Ružičasta je boja Miamija i željeli smo na simboličan način pozdraviti grad koji nas ugošćuje te mu izmamiti osmijeh', poručio je Infantino.

Neobični ružičasti dresovi tako će biti jedan od detalja koji će obilježiti prve dane Svjetskog prvenstva, a FIFA se nada da će gesta dodatno povezati turnir s gradom koji je postao jedno od njegovih središta.