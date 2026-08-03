Bivši vratar Hajduka iznenadio izborom kluba: Karijeru nastavlja u petoligašu

Duka u Dugi Rat stiže nakon sezone provedene u Zadru. Tijekom karijere branio je za Split, Hajduk i Istru 1961., a nosio je i kapetansku vrpcu Splita. Inozemnu karijeru gradio je u mostarskom Veležu, rumunjskom CFR Cluju i litavskom Žalgirisu, dok je u Hrvatskoj još nastupao za Kamen iz Ivanbegovine, Zagoru i Imotski.

Za Hajduk je upisao pet službenih nastupa u dvije sezone te primio sedam pogodaka. Navijači ga posebno pamte po dvoboju s Gzirom u kvalifikacijama za Europsku ligu u sezoni 2019./20. Nakon pobjede 2:0 na Malti, Hajduk je na Poljudu izgubio 3:1 i senzacionalno ispao, što se smatra jednim od najvećih europskih posrtaja splitskog kluba. Nekoliko mjeseci poslije Duka je sporazumno raskinuo ugovor s Hajdukom.

Tijekom karijere osvojio je i niz trofeja. S CFR Clujom bio je prvak Rumunjske 2018., dok je u dresu Žalgirisa osvojio pet naslova. S litavskim klubom dvaput je osvojio dvostruku krunu, 2021. i 2022. godine, a u svoju kolekciju dodao je i trofej pobjednika Superkupa.