NEOČEKIVANI TRANSFER

Bivši vratar Hajduka iznenadio izborom kluba: Karijeru nastavlja u petoligašu

N.M.

03.08.2026 u 18:10

Tomislav Duka
Tomislav Duka Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Bivši vratar Hajduka Tomislav Duka karijeru će nastaviti u Orkanu iz Dugog Rata, članu Prve županijske nogometne lige.

Duka u Dugi Rat stiže nakon sezone provedene u Zadru. Tijekom karijere branio je za Split, Hajduk i Istru 1961., a nosio je i kapetansku vrpcu Splita. Inozemnu karijeru gradio je u mostarskom Veležu, rumunjskom CFR Cluju i litavskom Žalgirisu, dok je u Hrvatskoj još nastupao za Kamen iz Ivanbegovine, Zagoru i Imotski.

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Za Hajduk je upisao pet službenih nastupa u dvije sezone te primio sedam pogodaka. Navijači ga posebno pamte po dvoboju s Gzirom u kvalifikacijama za Europsku ligu u sezoni 2019./20. Nakon pobjede 2:0 na Malti, Hajduk je na Poljudu izgubio 3:1 i senzacionalno ispao, što se smatra jednim od najvećih europskih posrtaja splitskog kluba. Nekoliko mjeseci poslije Duka je sporazumno raskinuo ugovor s Hajdukom.

Tijekom karijere osvojio je i niz trofeja. S CFR Clujom bio je prvak Rumunjske 2018., dok je u dresu Žalgirisa osvojio pet naslova. S litavskim klubom dvaput je osvojio dvostruku krunu, 2021. i 2022. godine, a u svoju kolekciju dodao je i trofej pobjednika Superkupa.

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