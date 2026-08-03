Dinamo srušio rekord: Zagrebački klub ima najviše članova u svojoj povijesti

Dinamo je tu vijest potvrdio na službenoj stranici . Objavu zagrebačkog kluba prenosimo u cijelosti:

'Do brojke od 65 243 člana i prijatelja kluba stigli smo već 3. kolovoza, čak 150 dana ranije nego prošle godine. Još jednom smo pokazali koliko je velika snaga plave obitelji i koliko iz godine u godinu raste ljubav prema našem klubu.

Biti član Dinama ponos je svakog pravog Dinamovca, ali i velika odgovornost. Članovi su vlasnici našeg kluba, čuvari njegovog identiteta i tradicije te temelj građanskog, članskog Dinama koji zajedno gradimo za generacije koje dolaze.

Ovaj rekord nije samo broj. On je potvrda zajedništva, vjernosti i pripadnosti klubu koji svi volimo. A ono najljepše tek slijedi - svakim danom, svakom novom članicom i svakim novim članom taj će rekord samo nastaviti rasti. Jer ako voliš Dinamo - onda ovdje pripadaš!

Hvala vam na vjernosti, ljubavi i predanosti našim vrednotama, našem identitetu i našem klubu. Dinamo, to smo svi mi', napisao je Dinamo.