Curacao osvojio povijesni bod na SP-u, a poruka iz svlačionice postala je hit: FIFA odmah odgovorila

Reprezentacija koja je u prvom kolu doživjela težak poraz 7:1 od Njemačke uspjela se podići, odigrati 0:0 protiv Ekvadora i ispisati vlastitu povijest. Junak utakmice bio je vratar Eloy Room, koji je branio čuda i donio Curacau bod koji će se pamtiti generacijama.

Za velike reprezentacije bod u skupini često je samo dio računice. Za Curacao je ovo bilo puno više od toga - potvrda da pripadaju pozornici na kojoj su ih mnogi unaprijed otpisali.

Zato poruka iz svlačionice ima posebnu težinu. Nije bila velika, nije bila teatralna, ali je rekla sve: Curacao je dočekao svoj prvi trenutak na Svjetskom prvenstvu i znao ga proslaviti s ponosom te se zahvalio FIFA-i zbog proširenja SP-a. A FIFA-in odgovor samo je dodatno pojačao dojam da je riječ o jednoj od najljepših scena ovog turnira.