Curacao osvojio povijesni bod na SP-u, a poruka iz svlačionice postala je hit: FIFA odmah odgovorila

sp u nogometu

Curacao osvojio povijesni bod na SP-u, a poruka iz svlačionice postala je hit: FIFA odmah odgovorila

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 22.06.2026 04:19
  • Objavljeno 22.06.2026 u 04:19
Poruka Curacaa
Poruka Curacaa Izvor: Screenshot / Autor: FIFA
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Curacao je protiv Ekvadora osvojio prvi bod u povijesti Svjetskih prvenstava, a nakon utakmice iz njihove svlačionice stigla je scena koja savršeno opisuje emociju debitanta na najvećoj nogometnoj pozornici.

Na ploči u svlačionici ostala je kratka poruka: ‘Thank you FIFA.’

Jednostavno, iskreno i snažno.

FIFA je fotografiju objavila na svojim službenim kanalima i uzvratila jednako emotivno:

‘Thank you, Curacao.’

Reprezentacija koja je u prvom kolu doživjela težak poraz 7:1 od Njemačke uspjela se podići, odigrati 0:0 protiv Ekvadora i ispisati vlastitu povijest. Junak utakmice bio je vratar Eloy Room, koji je branio čuda i donio Curacau bod koji će se pamtiti generacijama.

Za velike reprezentacije bod u skupini često je samo dio računice. Za Curacao je ovo bilo puno više od toga - potvrda da pripadaju pozornici na kojoj su ih mnogi unaprijed otpisali.

Zato poruka iz svlačionice ima posebnu težinu. Nije bila velika, nije bila teatralna, ali je rekla sve: Curacao je dočekao svoj prvi trenutak na Svjetskom prvenstvu i znao ga proslaviti s ponosom te se zahvalio FIFA-i zbog proširenja SP-a. A FIFA-in odgovor samo je dodatno pojačao dojam da je riječ o jednoj od najljepših scena ovog turnira.

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