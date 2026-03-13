Čudesni Jokić se poigrava NBA ligom. Pogledajte što je noćas napravio

Tome je dodao tri ukradene lopte, dvije blokade, a iz igre je šutirao devet od 17. U zadnjih 50 godina povijesti NBA lige samo 16 puta se dogodilo da je neki igrač ostvario barem 30 koševa, 20 skokova i 10 asistencija, a deset od tih 16 puta to je bio Jokić.

To mu je bila već treća takva utakmica ove sezone, a u zadnjih 11 nastupa ima triple-double prosjek. Nuggetsi su se ovom pobjedom učvrstili na pozicijama koje izravno vode u play-off.