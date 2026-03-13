nba liga

Luka Dončić razbio Bullse i srušio još jedan rekord u dresu Lakersa

I.Ž.

13.03.2026 u 08:33

Luka Dončić LA Lakers
Luka Dončić LA Lakers Izvor: Profimedia / Autor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia
Luka Dončić odigrao je spektakularnu utakmicu u pobjedi Los Angeles Lakersa protiv Chicago Bullsa 142:130. Slovenska NBA superzvijezda ubacila je 51 koš, što je njegov najbolji učinak otkako nosi dres LA Lakersa

Luka Dončić je utakmicu završio s 51 košem s 10 skokova te devet asistencija, pa mu je samo jedno dodavanje nedostajalo za triple-double.

Navijači Lakersa Dončića su nagradili skandiranjem ‘MVP’. Slovenski košarkaš izašao je iz igre 1:41 prije kraja utakmice uz ovacije publike.

Bila je to njegova 13. utakmica s najmanje 40 koševa u 82 nastupa za Los Angeles.

Lakersi su zahvaljujući toj pobjedi došli do omjera 41-25 i skočili na treće mjesto Zapadne konferencije. U posljednjih osam utakmica ostvarili su sedam pobjeda, a u samo tjedan dana popeli su se sa šestog na treće mjesto.

Veliku podršku Dončiću pružio je Austin Reaves s 30 koševa i sedam asistencija, dok je Deandre Ayton dodao 23 koša i 10 skokova.

U momčad Lakersa vratio se i LeBron James nakon tri propuštene utakmice zbog ozljede lakta i kuka. Završio je susret s 18 koševa, sedam skokova i sedam asistencija.

Na drugoj strani najbolji kod Chicago Bullsa bio je Josh Giddey s 27 koševa, osam skokova i čak 15 asistencija.

Ipak, večer je u potpunosti pripala Dončiću, koji je uz 51 koš pogodio i devet trica te još jednom potvrdio zašto je jedan od najvećih igrača današnjice.

