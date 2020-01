Crnogorski izbornik zamalo šokirao Hrvatsku pa iznenadio izjavom tko je krivac za poraz: Krivo mi je zbog toga!

Nakon što je hrvatska rukometna reprezentacija, na otvaranju Europskog prvenstva, nadigrala u austrijskom Grazu Crnu Goru 27:21 zanimljivo je bilo čuti što kaže izbornik naših protivnika Zoran Roganović koji se između redaka dotakao i suđenja

Već u prvoj utakmici Hrvatska je pokazala puno slabosti, pogotovo u prvom poluvremenu koje je Crna Gora dobila 13:12. To je bilo dodatno upozorenje momčadi Lina Červara koja je u drugo poluvrijeme dobila s uvjerljivih 15:8. No, obzirom na reputaciju ove dvije reprezentacije može se reći kako je Crna Gora iznenadila Hrvatsku.

'Znali smo da kad Hrvatska igra svoj najbolji rukomet, to radi svih 60 minuta. Krivo mi je što nas je nekoliko isključenja poremetilo u obrani, koju smo u prvom poluvremenu odigrali baš na visokom nivou. Isto tako i napad. Koštala su nas ta isključenja, čak i u napadu gdje smo izgubili nekoliko lopti protiv njihove 5-1 odbrane s Duvnjakom naprijed. Odlučili smo se za tu klackalicu, nije to bilo kako je trebalo, to nas je koštalo boljeg stanja na semaforu', kazao je nakon utakmice izbornik Crne Gore Zoran Roganović. Očito je osjetio kako su imali povijesnu šansu na otvaranju Eura šokirati Hrvatsku, ali su ih poremetile neke sudačke odluke.

No, isto tako na pitanje je zadovoljan kako se njegova momčad ponašala na terenu kazao je:

'Upravo je ovo večeras bilo kako bismo trebali izgledati, točnije kako moramo izgledamo na svakoj utakmici. Mislim da se prezentiramo na pravi način i da ovi momci, iako imaju respekt prema protivniku, pokazuju da možemo igrati čak i sa najboljima.'