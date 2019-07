Cristiano Ronaldo u središtu skandala; Juventus je prekršio dogovor, a više 60.000 navijača bacilo je novac 'u vjetar'

Juventus je odradio dalekoistočnu turneju, ali nakon svega ostaje gorak okus. Naime, 'stara dama' je u Južnoj Koreji imala dogovorenu utakmicu s reprezentacijom tamošnje K-lige, koju su čelnici Juventusa 'masno' naplatili. Na stadionu se okupilo više od 60.000 navijača, a prosječna cijena ulaznice bila je oko 300 eura. Svi su željeli vidjeti Cristiana Ronalda na djelu, no...

Naime, Juventus takve utakmice 'masno' naplaćuje, posebice na turnejama po Kini, Japanu, Južnoj Koreji, Indiji... Cifre su vrtoglave, neće 'stara dama' istrčati na teren 'za sitniš'. No, organizatori takvih utakmica dobro znaju koliki publicitet nosi Juve, a jedna od klauzula ugovora kojim je dogovorena ova utakmica je i svojevrsni 'osigurač'. U njoj stoji kako Cristiano Ronaldo mora odigrati najmanje 45 minuta protiv selekcije K-lige.

Navijači su cijelo drugo poluvrijeme skandirali Ronaldovo ime, zazivali njegov ulazak u igru, ali to se nije ostvarilo. Razočaranja je mala riječ za ono što su prevareni navijači te večeri doživjeli u Seulu, bez obzira na to što je momčad K-lige odigrala 3:3 s Juventusom. Što ti to sve vrijedi kad je Ronaldo ostao na klupi...

Na konferenciji za medije nakon utakmice situaciju je pokušao primiriti trener Juventusa Maurizio Sarri do kojeg su stigle informacije o nezadovoljnim i razočaranim navijačima.

'Bilo je očekivano da igra manje u ovim susretima zbog problema s mišićima. Odlučio sam ovako u dogovoru s Pavelom Nedvedom i samim Ronaldom. Nismo mogli riskirati. Ako želite doći u Italiju i gledati Cristiana Ronalda, platit ću vam ulaznicu za utakmicu', kazao je Sarri.