Ovo je najskuplji branič na svijetu; Manchester United za njega je platio čak 90 milijuna eura

Harry Maguire (26) u sljedećih bi se nekoliko dana trebao okititi titulom svjetskog rekordera. Stasiti stoper Leicester Cityja svojim će transferom u Manchester United postati najskuplji svjetski branič u povijesti nogometa...

Dugo su se čelnici Manchester Uniteda i Leicester Cityja 'natezali' oko Harryja Maguirea (26) . Sjajni je branič igrama u Leicesteru izborio mjesto u engleskoj reprezentaciji, cijena mu je iz dana u dan rasla i na kraju 'skočila' do čak 90 milijuna eura .

ostaje na old traffordu?

hrvat na old traffordu?

No, pitanje je vrijedi li Maguire toliki novac? Čak su i u Unitedu isprva za njega 'lisicama' nudili 'samo' 50 milijuna , a potom i maksimalnih 70 milijuna eura . Oba su puta hladno odbijeni i činilo se kako Maguire ostaje članom Leicestera.

Time će Maguire postati i službeno svjetski rekorder, najskuplji branič na svijetu! 'Preskočit' će i Liverpoolova Virgila van Dijka (28) kojeg su 'redsi' S'hamptonu u zimu 2018. godine platili 85 milijuna eura.

United se morao nekako 'pokrpati', Maguire je bio velika Solskjaerova želja, ali pitanje je vrijedili li baš toliki novac. Dobar je, tu nema rasprave, sjajan je skakač, solidne tehnike, no ipak mu nedostaje iskustva u europskim natjecanjima. Na Old Traffordu ga očekuju s velikim nestrpljenjem, ali trebat će mu vremena da se uklopi, a navijači 'crvenih vragova' često znaju biti poprilično neugodni prema skupim pojačanjima koja se odmah ne nametnu. A on je svjetski rekorder i veliki će teret biti na njegovim leđima...