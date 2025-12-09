Club Brugge platio veliku otpremninu za Leku: Evo koliko je Gent zaradio

Brugge je potvrdio da Nicky Hayen više ne vodi prvu momčad i da će ga zamijeniti Leko, dosadašnji strateg Genta. Time se hrvatski trener ponovno vraća u Brugge, gdje je u razdoblju od 2017. do 2019. osvojio naslov belgijskog prvaka i Superkup.

Iz Genta su se oprostili vrlo šturo i pomalo zatečeno. Na službenoj stranici objavili su kratko priopćenje u svega nekoliko rečenica u kojem navode da je Leko sam odlučio otići, uz dodatak da je Club Brugge potvrdio da će hrvatski trener odmah preuzeti momčad. U Gentu ne skrivaju iznenađenje ovakvim raspletom te najavljuju dodatne informacije. Klub je, prema belgijskim medijima, od ovog iznenadnog odlaska zaradio oko milijun eura.



Leko, danas 47-godišnjak, tijekom karijere vodio je i Leuven, St. Truiden, Antwerp, Standard te Gent, s kojim je ove sezone upisao 19 službenih utakmica. Club Brugge trenutačno zauzima treće mjesto prvenstvene ljestvice s 32 boda, iza vodećeg Uniona SG (37) i St. Truidena (33), dok je Gent sedmi sa 23 osvojena boda.